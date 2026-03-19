TELEVISIÓN
Quiénes son Megan Montaner y Rodolfo Sancho y por qué son los invitados de 'El Hormiguero' hoy, 19 de marzo
El espacio de Pablo Motos promocionará esta noche la nueva serie de Atresplayer
La semana está a punto de llegar a su fin, pero todavía queda un programa más de 'El Hormiguero' hasta que Pablo Motos desvele su siguiente tanda de invitados. Un periodo donde el programa ha sido protagonizado por figuras muy importantes de un sector en particular: el del cine.
Desde Santiago Segura hasta Mario Casas y Mariela Garriga, 'El Hormiguero' ha acogido esta semana a varios rostros muy reconocibles del panorama nacional. Y, precisamente, hoy les toca el turno a Megan Montaner y Rodolfo Sancho como invitados especiales del programa.
Megan Montaner, nacida en Huesca en 1987, comenzó su carrera dentro de la actuación en Madrid, donde estudio interpretación en la escuela de Cristina Rota. No obstante, su salto a la fama se daría unos años después.
Y es que la serie por la que el nombre de Megan Montaner comenzó a conocerse a nivel nacional se corresponde con 'El secreto de Puente Viejo', donde la actriz adoptó el papel de Pepa Aguirre, uno de los personajes más queridos por los fans.
Desde aquel momento, la carrera de Montaner se consolidó a través de varias producciones futuras de gran renombre, entre las que destacan algunas como '30 monedas', 'Sin identidad' o 'La caza'.
Por su parte, Rodolfo Sancho (nacido en Madrid en 1975) debutó con su papel de Nico en 'Al salir de clase'; una de las series más populares de los años 90 entre el público juvenil; aunque su reconocimeinto como actor de renombre vendría años después.
Esto último es algo que se produjo gracias a su participación en otras producciones como 'Isabel', donde hizo de Fernando el Católico, o 'El Ministerio del Tiempo', en la que se piso en la piel de Julián Martínez.
Y es que el motivo por el que acuden juntos a 'El Hormiguero' en la emisión de hoy mismo, día 19 de marzo, tiene que ver con que participan en la nueva serie de Atresplayer, la cual recibe el nombe de 'Entre Tierras' y cuyo estreno se produjo el pasado 15 de marzo.
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