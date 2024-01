Estas son las medidas y los pesos de equipaje de mano para 2024: Vueling, Ryanair y otras aerolíneas

El equipaje es una de las características más importantes para tener en cuenta en el momento de hacer un viaje. Cuando gestionamos la reserva de un vuelo, hay que considerar las diferentes normativas respecto al peso y dimensiones de los equipajes. Las aerolíneas cuentan con sus propias restricciones para el equipaje de mano y maletas de cabina, incluyendo limitación en dimensiones y peso máximo.

Los viajeros que no cumplan con estas normas, pueden verse afectados por un recargo en su billete, puesto que el exceso de equipaje se ubica en la bodega del avión, junto con las maletas facturas. En este contexto, es importante conocer la normativa de cada aerolínea y cumplir con las medidas de equipaje requeridas por cada una de ellas.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), establece una recomendación en cuento a las dimensiones de las maletas. En esta línea, deberían no superar los 55 x 35 x 20 centímetros, incluyendo ruedas, asas y bolsillos. Desafortunadamente, estas medidas no son obligatorias, y cada compañía aérea puede estipular los límites que considere pertinentes.

Iberia

La aerolínea española incluye con el billete, de forma gratuita, un equipaje de mano que no supera de 40 x 30 x15 centímetros. En cuanto a la maleta de cabina, esta debe ser de 56 x 40 x 25 centímetros y no superar los 10 kilogramos de peso. En clase Business se exigen las mismas dimensiones, pero se admite un total de dos piezas con un peso máximo de 14 kilogramos.

Ryanair

La compañía irlandesa permite llevar un equipaje de mano que no exceda de 40 x 20 x 25 centímetros. Sin embargo, la aerolínea cobra un suplemento de entre 8 y 32 euros si se quiere acceder con una maleta de cabina. Para esta, sus dimensiones deben ser de 55 x 40 x 20 centímetros y menos de 10 kilogramos.

Air Europa

Esta aerolínea permite llevar una maleta de mano de manera gratuita con un máximo de 10 kilogramos de peso y unas dimensiones máximas de 55 x 35 x 25 centímetros. Sin embargo, si viajas en clase Business podrás subir al avión dos piezas de hasta 14 kilos.

easyJet

Si vuelas con easyJet debes saber que el equipaje de mano no debe exceder las dimensiones de 45 x 36 x 20 centímetros, incluyendo asas y ruedas. Este equipaje no pueda superar los 15 kilogramos y debe caber debajo del asiento. Si se escoge un equipaje de mano, este no debe superar los 56 x 45 x 25 centímetros.

Vueling

Los viajeros que utilicen Vueling para viajar podrán llevar un equipaje gratuito con unas dimensiones máximas de 40 x 20 x 30 centímetros. Si quieres llevar una maleta de cabina, deberás de pagar una tarifa extra y esta no puede superar los 55 x 40 x 20 centímetros y un peso máximo de 10 kilogramos.