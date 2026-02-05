Quiénes son Manu y Rosa, los dos invitados de hoy de 'El Hormiguero'

Este jueves, 'El Hormiguero' pone el broche de oro a la semana con la visita de Manu Pascual y Rosa Rodríguez, los dos concursantes que llevan meses protagonizando uno de los duelos más intensos y seguidos de la historia de 'Pasapalabra'. Ambos compiten por un bote que asciende a 2,7 millones de euros, el más alto jamás alcanzado en el concurso.

Quiénes son Manu Pascual y Rosa Rodríguez: esta noche, en 'El Hormiguero'

La visita de Manu y Rosa se producirá esta noche en 'El Hormiguero' apenas una hora después de saber quién de los dos ganará el bote. Se ha anunciado que será esta tarde cuando el programa reparta esos 2,7 millones de euros, pero se desconoce quién de los dos será el vencedor.

Desde que llegasen a 'Pasapalabra', Manu y Rosa han demostrado un nivel cultural extraordinario, encadenando programas con gran solvencia, rapidez mental y un dominio del lenguaje que ha elevado la exigencia del Rosco.

Cada tarde, el enfrentamiento entre ambos se vive con tensión, consciente del público de que cualquier fallo puede marcar un antes y un después en el paso de Manu o Rosa por el concurso.

Lo más importante de la visita de hoy es comprobar de primera mano la reacción del ganador y del perdedor. Aunque después de estar cientos de programas en 'Pasapalabra', ambos se llevarán una buena suma de dinero ganen o no el bhote.

Sea cual sea el desenlace, Manu Pascual y Rosa Rodríguez ya han dejado huella en el concurso y se han ganado un lugar destacado entre los grandes nombres que han pasado por el legendario Rosco.

¿Cuál de los dos concursantes se llevará el bote? ¿Cuál es tu participante favorito? ¿Manu, que lleva más programas? ¿O Rosa, que llegó poco después y ha demostrado ser una competencia voraz?