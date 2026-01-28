Estos son los jubilados que más cobran en España: rozan los 3.000€ de pensión al mes

Las pensiones están al alza estos últimos años en España, y la cifra media actual se sitúa en los 1.563 euros al mes. Cotizaciones más altas y una edad de jubilación ligeramente envejecida ayudan a esta progresión, pero hay otras pensiones que son muy superiores a esa misma media.

El sector de la minería, altamente recompensado por el sistema de pensiones

En concreto, aquellos que perciben su pensión por haber trabajado en el sector de la Minería de Carbón no solo cobran mucho más que la pensión media, es que prácticamente la doblan: el dato se sitúa en los 2.993,15 euros al mes. Una cifra que, en efecto, se desmarca por mucho de la gran mayoría de pensiones.

Pero, ¿cuál es el motivo de que este sector en concreto gane muchísimo más con sus pensiones que el resto de jubilados? Lo cierto es que no se puede atribuir una sola razón a ello, aunque por lo general destaca un factor: la peligrosidad de la actividad laboral.

Durante décadas, los mineros trabajaron en lo que el Estado reconoció activamente como una labor de trabajo extremo: jornadas bajo tierra, exposición a polvo tóxico, posible peligro de explosiones y derrumbes... todo ello derivaba en una esperanza de vida a la baja que se veía 'compensada' a través de la remuneración.

Hay que pensar que los sueldos de los mineros se componían no solo de una base elevada, sino también de complementos como pluses de peligrosidad, horas extra y turnos especiales mayormente solo aplicables a la profesión, además de un régimen especial propio. Todo ello derivaba en altas cotizaciones reflejadas en la economía de nuestro país.

Por todo esto, las pensiones de jubilación para mineros son tan sumamente destacadas. Incluso si existen aquellos en posición de necesidad como viudos/as o incapacitados permanentemente, el Estado siempre ha recompensado al alza las profesiones que suponían un riesgo para la salud del trabajador.

Otras profesiones que también se acercan en su pensión al sector de la minería son jueces, militares y diplomáticos; es decir, representantes de España a nivel público y/o expuestos a potenciales conflictos armados. De nuevo, valorando una exposición del individuo durante la profesión.