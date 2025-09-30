Estos son los jubilados que aumentarán su pensión hasta un 9% en septiembre

Este mes de septiembre, se ha superado un nuevo récord de gasto en pensiones en España, situándose por encima de los 63.800 millones de euros. Según los datos de la Seguridad Social, esto supone un aumento del 6,1% respecto al anterior ejercicio.

En este contexto, gran parte del incremento se debe a la revalorización de las pensiones aprobada para este año. La subida de las pensiones contributivas ha sido del 2,8%, mientras que las pensiones mínimas han aumentado entre el 6% y el 9%.

Esta revalorización tiene efecto sobre más de 9 millones de pensiones contributivas y cerca de 3 millones de no contributivas. La pensión mínima oscila en función de la situación familiar del beneficiario.

De esta forma, los pensionistas con cónyuges a cargo reciben 15.786,40 euros anuales de la prestación. Los beneficiarios que con cónyuge, pero no a cargo, y sin cónyuge a cargo, son 11.620,00 euros anuales y 12.241,60 euros al año, respectivamente.

Por otro lado, la pensión media de los nuevos jubilados se sitúa en 1.753 euros mensuales, es decir, casi un 50% más que el salario mínimo interprofesional (1.184 euros/mes).

Además, la pensión media de jubilación llega hasta los 1.508 euros mensuales. En otro extremo, hay casi medio de millón de personas que percibe la pensión máxima, que alcanza los 3.267 euros.

Otro aspecto destacable del documento es la subida de la pensión media de jubilación para los trabajadores autónomos, que supera los 1.000 euros mensuales por primera vez.

El informe señala que las jubilaciones demoradas han crecido un 11,3% en 2025. También se ha registrado un descenso del 12% en las jubilaciones anticipadas, mientras que se han destinado 2.197,3 millones de euros a las pensiones de viudedad.