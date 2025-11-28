TELEVISIÓN
Quiénes son los invitados de '¡De viernes!' hoy, que sorprende con 7 nombres
Esta noche el plató de '¡De viernes!' promete a lo grandes con estos siete invitados.
Esta noche del 28 de noviembre, el plató de ‘¡De viernes!’ en Telecinco promete emociones fuertes. El conocido programa de Telecinco, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, ha preparado una velada repleta de rostros destacados del mundo del corazón y la televisión para cerrar el mes por todo lo alto.
Quiénes son los invitados de '¡De viernes!'
Entre los protagonistas de la noche de '¡De viernes!' destaca Carolina Perles, exesposa del recién encarcelado diputado José Luis Ábalos. Perles acude tras la impactante noticia de su ingreso en prisión, dispuesta a narrar en primera persona la difícil situación que vive su familia y, sobre todo, cómo enfrentan sus hijos estas primeras horas alejados del político.
'¡De viernes!' no se detendrá ahí y continúa con Dulce Delapiedra, la exniñera de Isa Pantoja, con la intención de hacer arder el universo Pantoja. Dulce promete desmontar las recientes declaraciones de Kiko Rivera y revelar secretos hasta ahora silenciados de la época en Cantora, incluyendo episodios desconocidos sobre los hermanos de la cantante.
Gabriela Guillén, por su parte, regresa para dejar claro que llevará a los tribunales a Bertín Osborne tras su silencio repetido respecto a su hijo en común. Guillén revelará detalles de sus intentos de acercamiento infructuosos y responderá a las declaraciones recientes de Eugenia Osborne, añadiendo así una nueva polémica a esta saga familiar.
Noche de estrellas
Y por si fuera poco, los finalistas de ‘Bailando con las estrellas’, Anabel Pantoja, Jorge González, Nona Sobo y Nerea Rodríguez, visitan el plató justo antes de la gran final. Los concursantes comentarán su experiencia, repasarán las polémicas y mostrarán lo aprendido durante su paso por el show televisivo.
Un enorme cóctel de invitados que seguro que va a continuar dando momentos televisivos de éxito, y que están permitiendo a Bea Archidona y Santi Acosta superar en las últimas tres semanas el 14% de cuota de pantalla. ¿Volverán a conseguirlo esta noche con semejante plantel?
