Estas son para Hacienda las personas exentas de pagar IRPF en la renta al hacer esto con su vivienda

A medida que se acerca la fecha de apertura de la recepción de las declaraciones de la Renta 25-26, son más las personas que hablan sobre ello. E incluso de quiénes están exentas de pagar qué. Porque sí, hay ciertas personas que están exentas de pagar IRPF, y aquí te explicaremos quiénes son.

La propia Hacienda ha confirmado que las personas mayores de 65 años están exentas de pagar el IRPF por donar su vivienda habitual.

Así lo describen los artículos 33.4 b) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la disposición adicional 15º de la misma ley: "están exentas las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión por personas mayores de 65 años de la vivienda habitual".

Cabe destacar que esta excepción solo ocurre con las viviendas habituales. Estas se considerarán habituales cuando el contribuyente lleve un mínimo de tres años seguidos viviendo en dicho hogar.

También se considerará habitual aquellas viviendas donde no ha pasado ese tiempo pero el contribuyente falleciera, hubiera un cambio de domicilio por casamiento, una separación matrimonial y un traslado por trabajo.

Antes de alcanzar la edad de los 65 años, quienes transmiten su inmueble o cualquier otro bien están obligadas a tributar en el impuesto la ganancia o pérdida patrimonial que se genera.

Los mayores de 65 años quedan exentos de esta imposición, incluso si se reservan el derecho de seguir viviendo en la residencia, aunque esta deja de ser de su propiedad.