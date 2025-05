¿Quiénes son Flo, Ana Guerra y Esperansa Grasia? Los invitados de 'El Hormiguero' para esta noche

Este jueves 1 de mayo, día del Trabajador, el plató de 'El Hormiguero' se llena de invitados. Tres serán los rostros que se sienten junto a Pablo Motos en una jornada marcada por 'Tu cara me suena', concurso musical que será el verdadero protagonista.

Aunque muchos fans de 'El Hormiguero' esperaban que el día del Trabajador no hubiera programa, en esta ocasión se ha optado por emitir una nueva entrega y no una reposición. ¿Quiénes son Flo, Ana Guerra y Esperansa Grasia, los tres invitados de esta noche?

Florentino Fernández, uno de los humoristas más queridos de España

Pocos saben que Florentino Fernández, más conocido como Flo, antes de dedicarse al mundo de la interpretación y de la comedia fue vigilante de seguridad.

Su vida cambió cuando se presentó al casting de 'Esta noche cruzamos el Mississippi', presentado por Pepe Navarro. Imitar a Chiquito de la Calzada y a otros rostros conocidos de la televisión en España le ayudó a convertirse en uno de los cómicos más queridos.

Ana Guerra, de 'OT' a 'Tu cara me suena'

Ana Guerra fue participante de 'OT 2017', y aunque se quedó a las puertas de la final, demostró ser una de las voces más especiales de la edición con su single 'Ni la hora'.

En estos momentos sigue dedicándose al mundo de la música, aprovechando 'Tu cara me suena' para aumentar su popularidad y promocionar su nuevo álbum.

Esperansa Grasia, la tiktoker del momento

Aunque su nombre no sea de los más conocidos de 'Tu cara me suena 10', Esperansa Grasia (que no Esperanza Gracia) es una de las tiktokers más importantes del momento.

Comparando la vida entre España y Estados Unidos y creando a personajes de lo más diversos, esta creadora de contenido arrasa con sus vídeos y publicaciones, demostrando ahora que también es una buena imitadora.