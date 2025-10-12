Estas son las fechas en las que cada país se independizó del Imperio Español

El 12 de octubre de 1492, Cristobal Colón descubrió América. Muchos de los territorios de Sudamérica fueron conquistados por el que entonces era el Imperio Español, resultando tener un gran territorio a lo largo y ancho del mundo. Hasta que numerosos países se independizaron del imperio hace no tantos años, siendo el primero Colombia en 1810 y el último Cuba hace poco más de un siglo, en 1902.

Hoy 12 de octubre se celebra el día de la Hispanidad, así que os traemos una lista con todos los países que se independizaron del Imperio Español y en qué fecha exacta lo hicieron, siendo principalmente durante el primer cuarto del siglo XIX. Tenéis la lista completa a continuación:

Argentina: 9 de julio de 1816

Bolivia: 6 de agosto de 1825

Chile: 12 de febrero de 1818

Colombia: 20 de julio de 1810

Costa Rica: 15 de septiembre de 1821

Cuba: 20 de mayo de 1902

Ecuador: 24 de mayo de 1822

El Salvador: 15 de septiembre de 1821

Guatemala: 15 de septiembre de 1821

Honduras: 15 de septiembre de 1821

México: 27 de septiembre de 1821

Nicaragua: 15 de septiembre de 1821

Panamá: 28 de noviembre de 1821

Paraguay: 15 de mayo de 1811

Perú: 28 de julio de 1821

República Dominicana: 27 de febrero de 1844

Venezuela: 5 de julio de 1811

De esta forma, la mayoría de los países sudamericanos que en algún momento pertenecieron al imperio de España llevan ya más de dos siglos siendo independientes, a excepción de la República Dominicana y Cuba. Concretamente, este año se cumplen 200 años de la independencia de Bolivia.