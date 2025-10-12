SOCIEDAD
Estas son las fechas en las que cada país se independizó del Imperio Español
Muchos países de Sudamérica formaron parte del Imperio Español durante el siglo XIX
El 12 de octubre de 1492, Cristobal Colón descubrió América. Muchos de los territorios de Sudamérica fueron conquistados por el que entonces era el Imperio Español, resultando tener un gran territorio a lo largo y ancho del mundo. Hasta que numerosos países se independizaron del imperio hace no tantos años, siendo el primero Colombia en 1810 y el último Cuba hace poco más de un siglo, en 1902.
Hoy 12 de octubre se celebra el día de la Hispanidad, así que os traemos una lista con todos los países que se independizaron del Imperio Español y en qué fecha exacta lo hicieron, siendo principalmente durante el primer cuarto del siglo XIX. Tenéis la lista completa a continuación:
- Argentina: 9 de julio de 1816
- Bolivia: 6 de agosto de 1825
- Chile: 12 de febrero de 1818
- Colombia: 20 de julio de 1810
- Costa Rica: 15 de septiembre de 1821
- Cuba: 20 de mayo de 1902
- Ecuador: 24 de mayo de 1822
- El Salvador: 15 de septiembre de 1821
- Guatemala: 15 de septiembre de 1821
- Honduras: 15 de septiembre de 1821
- México: 27 de septiembre de 1821
- Nicaragua: 15 de septiembre de 1821
- Panamá: 28 de noviembre de 1821
- Paraguay: 15 de mayo de 1811
- Perú: 28 de julio de 1821
- República Dominicana: 27 de febrero de 1844
- Venezuela: 5 de julio de 1811
De esta forma, la mayoría de los países sudamericanos que en algún momento pertenecieron al imperio de España llevan ya más de dos siglos siendo independientes, a excepción de la República Dominicana y Cuba. Concretamente, este año se cumplen 200 años de la independencia de Bolivia.
