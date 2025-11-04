Estos son los españoles más ricos del mundo, según la lista Forbes 2025

La revista Forbes, especializada en rankings económicos y de negocios, vuelve una edición más con su reconocida lista de 'Las 1000 personas más ricas de España'. Es un ranking que la sociedad espera con muchas ansias, ya que junta las mayores fortunas de todos los países. En los últimos años, el top diez suele estar muy reñido.

La publicación ha dado a conocer la lista con los 100 españoles más ricos de 2025, donde, un año más, Amancio Ortega, fundador de Inditex, sigue liderando el ranking con un patrimonio valorado en 109.900 millones de euros. No obstante, su fortuna se reduce respecto a los 120.200 millones del año pasado, situándose en poco más de 100.000 millones este año.

La segunda en la lista es su hija, Sandra Ortega, quien mantiene la segunda posición, aunque también ha perdido patrimonio, pasando de 10.400 millones a 10.000 millones en 2025. Además, es la mujer más rica de España.

El número tres, por primera vez, es Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, que acumula un total de 8.000 millones de euros en patrimonio.

El cuarto lugar es para Juan Roig, presidente de Mercadona, con un patrimonio de 7.900 millones de euros, ascendiendo en 2.100 millones respecto al año pasado. El quinto es Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, con un patrimonio de 6.200 millones de euros.

Completando el Top 10, aparece en sexto lugar Tomás Olivo, propietario de diversos centros comerciales, con una fortuna estimada en 4.600 millones de euros. En la séptima posición se sitúa Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona, cuyo patrimonio alcanza los 4.400 millones.

El octavo puesto lo ocupa María del Pino Calvo-Sotelo, que suma una riqueza de 4.200 millones. En el noveno lugar figura Miguel Fluxà Roselló, presidente ejecutivo del Grupo Iberostar, con un capital valorado en 3.300 millones. Finalmente, cerrando el décimo lugar del ranking se encuentra Florentino Pérez, líder de ACS y presidente del Real Madrid, con un patrimonio de 3.100 millones de euros.

¿Qué aspectos se tienen en cuenta?

Los aspectos que se tiene en cuenta a la hora de realizar estas clasificaciones son: la riqueza de estas personas, cómo llegan a gestionar su capital, el valor de mercado de sus empresas, sus propiedades inmobiliarias y la liquidez que solventan.