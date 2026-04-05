Así son los diferentes sistemas de pensiones en España y Alemania: pensión media de 1.200 euros

En España, el sistema público de pensiones está financiado por las aportaciones de todos los trabajadores. En otros países, cada trabajador cotiza individualmente para su plan de pensiones privado. No obstante, las cotizaciones a la Seguridad Social sirven para todos los jubilados, como la solidaridad intergeneracional.

Para acceder a una pensión pública por jubilación en España, los trabajadores deben cumplir con una serie de requisitos de acceso. En este caso, deben acreditar al menos quince años cotizados y un mínimo de dos años de cotizaciones en los quince años inmediatamente anteriores al acceso de la pensión.

Además, la edad ordinaria de jubilación en nuestro país se ha ido incrementando desde los 65 años y 4 meses hasta alcanzar los 67 años en 2027. Con este aumento, el ente público espera conseguir la sostenibilidad del sistema, equilibrando la cuantía de trabajadores activos respecto a los beneficiarios de las prestaciones.

En Alemania, el Gobierno ha situado la edad legal de jubilación a los 67 años para sostener el sistema. Según un estudio del Mercer CFA Institute Global Pension Index 2025, el sistema de pensiones alemán ha obtenido una calificación B (67,8 puntos), superando al español, con la categoría C+ (63,8 puntos).

Jubilados de vacaciones / Freepik.

La pensión pública bruta media en Alemania se sitúa en 1.200 euros, tras subir un 8,5% de revalorizaciones desde 2023. Según la Nationale Nederlanden, el sistema de pensiones alemán es una fórmula mixta entre reparto y capitalización, mientras que el español se basa en el reparto.

En su blog, el citado medio explica que "en nuestro país las pensiones de jubilación se financian con aportaciones de los trabajadores en activo mientras que en el sistema germano se mezclan las aportaciones de los que están en activo con las que en su día realizaron los que ahora están jubilados a sus planes de pensiones privados".

De hecho, las empresas alemanas pueden ofrecer a sus trabajadores hasta cinco planes de pensiones de empleo distintos: "Desde aquel en el que la empresa se compromete a pagar pensiones que provisiona en su balance, a hacerlo a través de la contratación de un fondo con una entidad independiente a las que contratan un seguro directo para el empleado".

No obstante, al tratarse de un sistema mixto también existe un reparto: "Un sistema cuyos derechos se calculan mediante un sistema de puntos adquiridos a lo largo de la vida laboral cotizando a la seguridad social", sentencia Nationale Nederlanden España.