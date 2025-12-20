Estos son los días de asuntos propios que tiene un trabajador tras un año de baja médica

Los días de asuntos propios son unas jornadas libres en las que el trabajador puede ausentarse del empleo por motivos personales, sin especificar la razón de los mismos. En estos casos, no es necesario presentar una justificación para la empresa.

Al igual que con las vacaciones, suele haber confusión entre los trabajadores que se encuentran en situación de baja médica. Recientemente, el Juzgado de lo Social número de Valladolid ha emitido una sentencia aclaratoria que resuelve todas las dudas.

La cuestión fue planteada por la Sección Sindical CGT, que presentó una demanda vía judicial al Ayuntamiento de Valladolid. En la misma, solicitó que los 6 días de libre disposición que tenían los empleados de la entidad pública, fueran tratados igual que las vacaciones.

El sindicato planteaba que los días de asuntos particulares debían disfrutarse al finalizar una baja médica por incapacidad temporal. No obstante, el juzgado ha desestimado la posibilidad, fallando a favor del Ayuntamiento de Valladolid.

Según la resolución judicial, las vacaciones anuales retribuidas tienen como objetivo que los trabajadores "descansen y dispongan de un período de ocio y esparcimiento, sin que el efecto positivo que tienen para su seguridad y su salud pierda interés si se disfrutan fuera del año natural".

Sin embargo, el permiso por asuntos propios "no es un permiso garantizado por el Derecho comunitario, por lo que no le resulta de aplicación la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (TJUE) referida a los permisos contemplados en dicho ordenamiento".

Además, el documento insiste sobre las diferencias entre los días de asuntos propios y las vacaciones. En primer lugar, el permiso de asuntos propios está pensando para atender asuntos particulares que requieren la atención del trabajador, con ausencia del trabajo.

La duración de estos días particulares es inferior al permiso por vacación anual. Por otra parte, los permisos de asuntos propios se limitan al año natural correspondiente, exceptuando el mes de enero de la anualidad siguiente, solo si la empresa había expresado una denegación justificada.