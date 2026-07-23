Estos son los deportistas favoritos de los españoles para irse de cañas este verano

Que Rafa Nadal te cuente, entre botellines, cómo conquistó su último Grand Slam o que Carolina Marín brinde contigo por sus innumerables éxitos deportivos es uno de los grandes sueños de los españoles. Por eso, Cerveceros de España ha presentado los resultados de la nueva edición de su estudio "Con quién te irías de cañas", elaborado por Alpha Research, para revelar qué deportistas de élite nacionales son los favoritos para compartir una caña este verano.

Marc Cucurella, la estrella del mundial que se cuela en el top 5

En la clasificación masculina, Rafael Nadal lidera el ranking con el 20% de los votos. El tenista de Manacor es, además, la opción preferida para compartir una cerveza en 11 comunidades autónomas. Su extraordinario legado deportivo, que lo sitúa entre los mejores deportistas españoles de todos los tiempos, unido a su cercanía y compromiso dentro y fuera de las pistas, lo consolidan como el favorito entre las mujeres (21,1%), las personas de 60 años o más (27,8%) y los residentes en Baleares (33,8%).

Andrés Iniesta, héroe del histórico Mundial de Sudáfrica 2010, y Marc Márquez, considerado uno de los mejores pilotos de motociclismo de todos los tiempos, comparten la segunda posición con el 14 % de los votos. El manchego mantiene un vínculo especial entre las personas de 60 o más años (20,0%) y, por su pasado blaugrana, con los residentes en Cataluña (22,0%). Por su lado, el piloto nacido en Cervera lidera la encuesta entre los catalanes (25,5%).

Completan el Top 5 Marc Cucurella (12,8%), cuyo extraordinario rendimiento con La Roja unido a su cercanía que transmite, lo convierten en el favorito entre los jóvenes de 18 a 29 años (17,5%) y una de las opciones más recurrentes entre las personas de 30 a 44 años (15,7%) y los residentes en Extremadura (20,0%) y Cantabria (18,3%). Cierra la clasificación Carlos Alcaraz (9,3%), una de las grandes estrellas del deporte mundial y heredero natural, en la pista y en el estudio "Con quién te irías de cañas", de Rafa Nadal, que lidera en Murcia y País Vasco.

Otros nombres que aparecen el top 10 son los jugadores de la Selección Lamine Yamal, Marcos Llorente y Rodri Hernández, el luchador Ilia Topuria o el piloto de F1 Carlos Sainz.

Carolina Marín, líder indiscutible en el deporte femenino

Con el 19,5 % de los votos, Carolina Marín se corona como la deportista con la que más españoles compartirían unas cañas. Su histórico oro olímpico en Río, su contribución al crecimiento del bádminton en España y su ejemplo de esfuerzo y superación tras las lesiones sufridas la han convertido en una de las figuras más admiradas del deporte nacional. La onubense es, además, la favorita entre las mujeres (20,4%), las personas de 60 o más años (24,5%) y los residentes en Andalucía (35%), La Rioja (28,3%) y Castilla-La Mancha (27,5%).

En segunda posición se sitúa Ana Peleteiro, con el 17,3% de los votos. La atleta gallega, referente del triple salto español, domina con claridad en Galicia (40,8%), Asturias (26,3%) y Cantabria (25%).

Completan el Top 5 las campeonas del mundo Alexia Putellas (9,1%) y Aitana Bonmatí (8,6%), ambas ganadoras del Balón de Oro, y la nadadora más laureada de la historia de España, Mireia Belmonte (7,7%). Putellas destaca especialmente entre los hombres (10 %) y los jóvenes de entre 18 y 29 años (15 %), mientras que Bonmatí se convierte en la deportista más votada en Cataluña, donde alcanza el 23 % de las menciones.

En el top 10 aparecen otros nombres como la nadadora olímpica Ona Carbonell, la tenista Garbiñe Muguruza o las futbolistas Paula Badosa, Jenni Hermoso y Cata Coll.

La caña como centro de la socialización

Cuando decimos cerveza, decimos cultura y estilo de vida. En nuestro país disfrutamos de la cerveza de una forma muy específica y casi única. La cerveza en España también es sinónimo de un consumo social y moderado, arraigado en la cultura mediterránea. El 81% de los españoles la consume acompañado de familia o amigos como parte de la cultura de tapeo o aperitivo (78%), y el 61% la consume en formato caña en un bar o restaurante.

Noticias relacionadas

En un entorno digital donde gran parte de nuestras interacciones se producen a través de pantallas, el reencuentro presencial en los bares surge como la respuesta natural frente a la rutina y la fatiga digital de las redes sociales. El ritual de "quedar para tomar una caña" actúa como un nexo social: un espacio seguro donde aparcar el teléfono móvil por unas horas, mirarse a los ojos y disfrutar de una conversación de tú a tú en el entorno físico. Lejos de las dinámicas de consumo individual o solitario de otros países, los españoles entienden esta bebida como una herramienta clave de conexión humana.