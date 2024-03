Estos son los cuidados que debe tener una planta margarita

Las margaritas son unas plantas perfectas para las personas que se estén iniciando en la jardinería. No obstante, es fundamental conocer los consejos de cuidado que necesitas para cultivar y cuidar estas plantas en tu jardín o maceta, y poder disfrutar de una flor bonita y con vitalidad.

Popular por ser utilizada para saber si tienes un amor correspondido, existe la creencia que al deshojar esta flor y jugar al "me quiere, no me quiere" obtenemos una respuesta con su último pétalo. Las margaritas blancas son las más conocidas, pero podemos encontrar múltiples variedades.

La mejor época para plantar una margarita es en primavera. Podrás observar como florece en poco tiempo, desplegando su colorido. Puedes plantarla directamente en el jardín o una maceta situada en el balcón o la terraza. Si plantas semillas, ten en cuenta que su crecimiento será mucho más lento.

Esta planta necesita una enorme cantidad de sol, aunque también pueden crecer en semisombra. Debes colocar tu margarita en un lugar iluminado, procurando que al menos reciba varias horas de luz solar diariamente. Esta planta resiste las temperaturas extremas del verano y el invierno, pero la temperatura ideal se encuentra entre los 15º y los 25 °C.