Estas son las cuatro balizas V16 sin homologación de la DGT: Qué hacer si todavía las tienes

En España ya es obligatoria la tenencia de la baliza V16. De hecho, lo es desde la entrada del año 2026, y los conductores que no la lleven se enfrentan a multas de 80 euros, aunque el ministro del Interior, Grande-Marlaska, apuntaba a un periodo de prueba en las carreteras, algo que la Guardia Civil desmintió más tarde al no existir una moratoria por escrito en la legislación vigente.

Sea como sea, está claro que la V16 ha comportado opiniones de todo tipo, siendo las negativas las más sonadas en las redes sociales, que además aportan vídeos de situaciones en las que la visibilidad de la baliza no ayuda a reducir el riesgo de accidente con los coches inmovilizados, una de sus funciones.

La baliza V16 es obligatoria en toda España. / ·

Tampoco el hecho de que el creador de contenido, Nil Ojeda, descubriera el coste de producción real del dispositivo, que se vende en nuestro país a partir de los 30 euros.

Sea como sea, la medida está activa, pero no gustó nada a algunos conductores que a tan solo unos pocos días de ponerla en marcha, la DGT decidiera quitar la homologación a algunos de los modelos que ya circulaban en el mercado.

Por eso, muchos se preguntan qué hacer ahora, con un aparato aparentemente inservible pero en el cual han destinado su dinero. La realidad de que Tráfico desechara algunos modelos indignó a la sociedad, y más todavía por el motivo que alude Facua, el organismo en defensa del consumidor: "Los motivos de esta retirada han sido administrativos y no técnicos. En unos casos han sido retirados a petición de los propios interesados y en otros porque finalizó su vigencia y no fueron renovados".

Ruben Sánchez , secretario general de la asociación de consumidores Facua. / ·

Existe un portal web en el que se especifican los modelos concretos que sí que están permitidos, que se puede consultar desde el espacio de la DGT.

Los modelos a los que se quitó la homologación por parte de Tráfico son los siguientes:

Don Feliz V16IoT , certificado PC24020029 / fabricado por Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic (China).

, certificado PC24020029 / fabricado por Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic (China). The Boutique For Your Car V16IoT , certificado PC25020290 / fabricado por Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic (China).

, certificado PC25020290 / fabricado por Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic (China). Ikrea V16IoT , certificado PC25060006 / fabricado por Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic (China).

, certificado PC25060006 / fabricado por Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic (China). Call SOS (modelo XL-HZ-001-VC), certificado 2024060583G1 / fabricado por Ditraimon SL (España).

Por fortuna para los propietarios de dichos modelos geolocalizados y conectados con la DGT, Facua asegura que la Guardia Civil no multará a los que los usen, pues aunque no estén homologados, cumplen con la función que se les predispone: alertar al resto de conductores de un peligro y advertir a las autoridades del problema. Otro tema es que el conductor no cuente con un dispositivo conectado, situación en la que sí que habría motivo de multa.

Por lo tanto, aunque lo recomendable es contar con uno de los modelos que sí que están homologados por Tráfico, el resto de dispositivos pueden ser igualmente útiles en caso de necesidad.