Estos son los cuatro actores que interpretarán a los Beatles en su nueva película

El cineasta británico Sam Mendes será el encargado de trasladar la historia de 'The Beatles' a la gran pantalla. Según ha informado 'Variety', este proyecto cinematográfico estará formado por cuatro películas. "La historia es demasiado grande para un único filme", señaló el director durante la reciente CinemaCon.

Además, cada largometraje estará centrado en uno de los integrantes del legendario grupo musical: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. "Quizás sea la oportunidad de conocerlos un poco más en profundidad", añadió el realizador.

En las últimas horas, Sam Mendes ha confirmado el reparto que interpretará a los famosos miembros de la banda británica. Paul Mescal será Paul McCartney, Harris Dickinson tendrá el papel de John Lennon, Barry Keoghan interpretará a Ringo Starr y Joseph Quinn se pondrá en la piel de George Harrison.

Durante la citada convención, celebrada en Las Vegas, los artistas subieron al escenario recitando una de las estrofas más populares de los Beatles: "Es maravilloso estar aquí, ciertamente emocionante, sois una audiencia encantadora, nos gustaría llevarlos a casa con nosotros".

La saga audiovisual se ha titulado de forma oficial como 'The Beatles - A Four-Film Cinematic Event'. Esta producción narrativa destaca por convertirse en la primera que obtiene los derechos completos sobre el catálogo musical de los Beatles.

Un hecho diferencial con películas anteriores como 'Nowhere Boy' y 'Across the Universe', que no tuvieron acceso íntegro a todas las canciones.

El proyecto cinematográfico al completo se estrenará en abril de 2028, aunque se desconoce si saldrán al mismo tiempo o de forma intercalada.

Sam Mendes ha expresado la intención de que la audiencia disfrute de estas cuatro películas como un maratón, definiendo su visionado como "la primera experiencia teatral para ver de forma compulsiva". Además, el director inglés ha confirmado que la grabación de las cuatro cintas se producirá durante un año completo.