Estos son todos los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2' confirmados (hasta la fecha)

Convertido en el reality más exitoso de Telecinco, la cadena no ha dejado escapar a 'Supervivientes' un año más y después de emitir 'Supervivientes 2025' en primavera y verano, está en marcha 'Supervivientes All Stars 2', una nueva edición marcada por las segundas oportunidades.

Como ya sucediese en la primera temporada, 'All Stars' es un programa en el que participan antiguos concursantes de 'Supervivientes' con el objetivo de tener una nueva oportunidad para alzarse con el triunfo.

El programa dará comienzo en algún momento de septiembre de 2025, por lo que Mediaset ya ha confirmado el nombre de los primeros concursantes oficiales, todos ellos viejos conocidos para los fans del reality.

¿Quiénes son los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2' confirmados hasta la fecha?

Jessica Bueno , quien participó en su momento junto a Kiko Rivera .

, quien participó en su momento junto a . Gloria Camila , que vuelve tras estar más de 60 días en la edición de 2017.

, que vuelve tras estar más de 60 días en la edición de 2017. Elena Rodríguez , madre de Adara Molinero, quien estuvo en el reality más de 3 meses.

, madre de Adara Molinero, quien estuvo en el reality más de 3 meses. Sonia Monroy , quien actualmente vive en Los Angeles, donde trabaja como intérprete en series y películas.

, quien actualmente vive en Los Angeles, donde trabaja como intérprete en series y películas. Rubén Torres , bombero que pasó 103 días en el programa, alcanzando la final en 2024. Perdió frente a Pedro García Aguado.

, bombero que pasó 103 días en el programa, alcanzando la final en 2024. Perdió frente a Pedro García Aguado. Alejandro Albalá , ex de Isa Pantoja y de Sofía Suescun.

, ex de Isa Pantoja y de Sofía Suescun. Kike Calleja , periodista que vuelve después de estar un mes en la edición de 2024.

, periodista que vuelve después de estar un mes en la edición de 2024. Fani Carbajo , ex concursante de 'La isla de las tentaciones'.

, ex concursante de 'La isla de las tentaciones'. Tony Spina , quien tuvo que abandonar en 2014 tras sufrir una lesión.

, quien tuvo que abandonar en 2014 tras sufrir una lesión. Miri Pérez-Cabrer, concursante de MasterChef que estuvo en Supervivientes 2024, donde aguantó más de 90 días.

Se espera que el casting de 'Supervivientes All Stars 2' vaya creciendo con el paso de las semanas, a medida que se aproxima el estreno de esta nueva edición.