Estas son las comunidades en las que son más fáciles los exámenes de inglés de la EBAU

Quedan cinco días para que los estudiantes de segundo de Bachillerato comiencen la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU). Las pruebas darán comienzo el próximo 3 de junio de 2024 en la Comunidad de Madrid y La Rioja. Según Eurostat, el 98% de los alumnos de la E.S.O y Bachillerato de España estudian Inglés, mientras que el 23% escoge el francés.

La mayoría de estudiantes que realiza la EBAU escogen el inglés para examinarse, y el diario 'El Español' ha contado con la opinión de una experta en Selectividad para determinar cuál es la comunidad autónoma donde resulta más sencillo realizar el examen de inglés.

Para poder analizarlo, han descargado los 17 exámenes de Inglés de la convocatoria ordinaria de la EBAU de 2023 para que una especialista en la materia los pueda analizar. La encargada evaluarlos es Leticia Fernández, que cuenta con 12 años de experiencia en formación de alumnos para las pruebas de la EBAU en la Academia Nuevo Futuro.

La profesora ha determinado que las CCAA con la prueba de inglés más sencilla de la EBAU son País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Castilla y León. De Navarra, destacaba que la parte de 'use of english' "decepciona bastante que sea de rellanar huecos" y que el propio examen "venga con una tabla de las palabras que se deben usar", afirmando que "es un regalo". En el caso del País Vasco, Leticia apuntaba que "es una prueba muy fácil que no responde al nivel de la Selectividad".