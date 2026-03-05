Estas son las comunidades autónomas de España con los supermercados más baratos

En toda comunidad autónoma es posible encontrar una gran variedad de cadenas de supermercados con precios y productos muy diversos. Pero, ¿en qué comunidades autónomas es más barato hacer la compra? Hay respuesta para ello.

Estas son las comunidades autónomas donde hacer la compra es más barato

Han sido varios estudios los que se han llevado a cabo con esta medición de precios en mente, en particular de la mano de la Organización de Consumidores y Usuarios pero también considerando barómetros regionales. En quinta posición, hay que considerar Andalucía.

En efecto, el sur de España cuenta con algunos de los supermercados más baratos de España. En particular se destacan ciudades como Granada, Jaén o Almería, y ayuda mucho que en su extensión puedan encontrarse cadenas como Dani, reconocida por sus bajos precios.

Un paso por delante está Castilla-La Mancha, en cuarta posición. Cuenca o Guadalajara son algunas de las provincias con los precios más bajos a nivel de supermercado. En parte gracias a unos costes logísticos más bajos.

Cerveza de Supermercado / SPORT.es / Sport

Entramos ya en la zona del escalón del honor y toca arrancar con Galicia. En provincias como A Coruña o Lugo se registran algunos de los precios más bajos a la hora de hacer la compra. Además, destaca una buena competencia entre cadenas de supermercado nacionales y de tipo regional.

La medalla de plata se la lleva la región de Murcia, que se trata de la segunda comunidad autónoma con los precios de supermercado más bajos acorde a estudios recientes. Tienen una gran cantidad de supermercados 'discount' que facilita encontrar precios muy competitivos.

Y para finalizar, la Comunidad Valenciana se corona como la más barata en toda España. Cuentan con un alto volumen de cadenas tales como Consum, Family Cash o Alcampo, generalmente consideradas de las más baratas entre todos los supermercados. Además, los precios de los alimentos frescos suelen ser relativamente bajos.

Llenar la cesta de la compra a un precio asequible no es una tarea sencilla hoy en día; en un contexto de inflación y subida general de precios, estas cinco comunidades destacan por ofrecer algunas de las cestas de la compra más económicas de España.