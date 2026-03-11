Quiénes son Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, invitadas de 'El Hormiguero' para hoy, 11 de marzo

Si bien es cierto que este mismo lunes 'El Hormiguero' trajo consigo a una importante figura del panorama político como es Juanma Moreno y el martes le tocó a Luis Fonsi, hoy mismo, día 11 de marzo, el programa estará protagonizado por tres caras muy reconocibles del mundo de la actuación.

Esto se debe a que las invitadas de esta noche se corresponden con Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, quienes acudirán al espacio de Pablo Motos para promocionar su nueva serie emitida a través de Netflix.

Empezando por la primera, probablemente conozcais a Clara Galle por su participación en otras producciones como 'A través de mi ventana', la cual hizo que se convirtiera en toda una estrella a nivel internacional.

Por su parte, Claudia Salas es conocida por su presencia en 'Élite', aunque lo cierto es que la actriz ha sabido distanciarse del rol que ejercía en ella para adoptar otros papeles en obras recientes de culto como 'La Ruta' o 'Cerdita'.

Por último, Paula Usero dio el salto a la fama gracias a su papel en la telenovela 'Amar es para siempre' con su personaje Luimelia. No obstante, su carrera acabó creciendo tanto como para llegar a ser una de las nominadas destacadas de los Premios Goya en pasadas ediciones.

Y es que, la razón por la que las tres aparecerán juntas en 'El Hormiguero' hoy, día 11 de marzo, tiene que ver con que participan en una nueva producción de Netflix que recibe el nombre de 'Esa noche'.

Esta última se corresponde con una serie que se estrenará a partir de este mismo 13 de marzo y que promete altas dósis de suspense. Algo que se deja caer en la propia sinopsis principal de la misma:

¨Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda. Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre¨.