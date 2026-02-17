Quiénes son Los Chunguitos, invitados de 'El Hormiguero' hoy mismo, día 17 de febrero

Los invitados de hoy mismo, día 17 de febrero, en ¨El Hormiguero¨ se corresponden con un conjunto de personas cuyo trabajo ha sido influencia trascendental de la música en España desde que empezaron su carrera en los años 70.

Estamos hablando, concretamente, de los tres hermanos Salazar: Juan y José, quienes se hacían llamar ¨Los Chunguitos¨ junto a su hermano Enrique, fallecido en el año 1982 y sustituido por su primo Manuel tiempo más tarde.

El nombre del grupo procede del apodo que su familia les puso de pequeños, dado que eran conocidos por aquel entonces como ¨Los Chungos¨ al ser niños traviesos que no siempre obedecían las normas establecidas.

Esto último influyó también en su estilo musical, el cual fue acuñado en su momento como ¨Rumba Quinqui¨, mezclando sonidos flamencos con otras melodías de los años 70. Algo que hizo que destacasen por encima de otros grupos y se diferenciaran lo suficiente como para labrarse un nombre dentro de la industria musical.

Una trayectoria marcada por grandes éxitos musicales que han servido como banda sonora para varias películas de culto como ¨Deprisa¨ de Carlos Saura; aunque también han tenido mucha presencia en el mundo de la televisión.

En este mismo sentido, ¨Los Chunguitos¨ han aparecido en varios programas destacados como ¨Tu cara me suena¨, ¨MasterChef Celebrity¨ o ¨Gran Hermano VIP¨, haciendo que su base de fans creciera de forma exponencial.

La razón por la que visitan hoy mismo ¨El Hormiguero¨ tiene que ver con el regreso triunfal del grupo, dado que este se disolvió el pasado año 2021 con la marcha de Manuel Salazar, por lo que Juan y José tomaron la decisión de continuar como dúo.

De esta manera, su presencia en el programa de Antena 3 hará todavia más oficial el anuncio con el que ilusionaban a sus fans hace poco al confirmar que, efectivamente, ¨Los Chunguitos¨ estarán de vuelta muy pronto en los escenarios.