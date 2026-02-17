Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CTAAlcaraz - RinderknechRaphinhaPedri HotelIturraldeChampions hoyBenfica - Real Madrid horarioBenfica - Real Madrid alineacionesBarça Atlètic - AndorraLaportaMíchelLesión Eric GarciaVuelta PedriFlickReal MadridAlcarazBarça VARMaldiniEstrada FernándezRed BullAston MartinTest F1Nico WilliamsNadal AlcarazClasificación LaLigaClasificación UAE TourClásica de Jaén 2026Etapa 2 UAE Tour 2026Movistar KOI LECVuelta a MurciaCalendario F1BonolotoPablo LlopisDónde ver Mundial 2026Gobierno cáncer
instagramlinkedin

TELEVISIÓN

Quiénes son Los Chunguitos, invitados de 'El Hormiguero' hoy mismo, día 17 de febrero

El programa se emitirá a las 21:45 recibiendo a uno de los grupos musicales más míticos de España

Los Chunguitos

Los Chunguitos

Ramón Baylos

Ramón Baylos

Los invitados de hoy mismo, día 17 de febrero, en ¨El Hormiguero¨ se corresponden con un conjunto de personas cuyo trabajo ha sido influencia trascendental de la música en España desde que empezaron su carrera en los años 70.

Estamos hablando, concretamente, de los tres hermanos Salazar: Juan y José, quienes se hacían llamar ¨Los Chunguitos¨ junto a su hermano Enrique, fallecido en el año 1982 y sustituido por su primo Manuel tiempo más tarde.

El nombre del grupo procede del apodo que su familia les puso de pequeños, dado que eran conocidos por aquel entonces como ¨Los Chungos¨ al ser niños traviesos que no siempre obedecían las normas establecidas.

Esto último influyó también en su estilo musical, el cual fue acuñado en su momento como ¨Rumba Quinqui¨, mezclando sonidos flamencos con otras melodías de los años 70. Algo que hizo que destacasen por encima de otros grupos y se diferenciaran lo suficiente como para labrarse un nombre dentro de la industria musical.

Una trayectoria marcada por grandes éxitos musicales que han servido como banda sonora para varias películas de culto como ¨Deprisa¨ de Carlos Saura; aunque también han tenido mucha presencia en el mundo de la televisión.

En este mismo sentido, ¨Los Chunguitos¨ han aparecido en varios programas destacados como ¨Tu cara me suena¨, ¨MasterChef Celebrity¨ o ¨Gran Hermano VIP¨, haciendo que su base de fans creciera de forma exponencial.

La razón por la que visitan hoy mismo ¨El Hormiguero¨ tiene que ver con el regreso triunfal del grupo, dado que este se disolvió el pasado año 2021 con la marcha de Manuel Salazar, por lo que Juan y José tomaron la decisión de continuar como dúo.

Noticias relacionadas y más

De esta manera, su presencia en el programa de Antena 3 hará todavia más oficial el anuncio con el que ilusionaban a sus fans hace poco al confirmar que, efectivamente, ¨Los Chunguitos¨ estarán de vuelta muy pronto en los escenarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nyom lo confirma: El gran rumor sobre el miembro viril del exjugador colombiano Víctor Ibarbo es cierto
  2. El padre de Lamine Yamal podría dar el salto a este 'reality show': 'Sería histórico
  3. Malas noticias para Julio Iglesias: denunciado por dos extrabajadores
  4. El último vídeo de Ester Expósito causa furor en redes
  5. Polémica en TV3: Xavier Valls, señalado por sus comentarios sobre el programa de Gerard Romero
  6. Melanie Olivares destapa una experiencia que tuvo con una prostituta por su papel en 'Aída'
  7. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama (64 años) confirma la existencia de los extraterrestres: 'Son reales, pero yo no los he visto
  8. La venganza de la mujer de Matuidi: se la devuelve nueve años después

Así es la casa de Fernando Alonso en Asturias de casi 20 millones: Pista de karts, campo de golf y hasta un museo

Así es la casa de Fernando Alonso en Asturias de casi 20 millones: Pista de karts, campo de golf y hasta un museo

Quiénes son Los Chunguitos, invitados de 'El Hormiguero' hoy mismo, día 17 de febrero

Quiénes son Los Chunguitos, invitados de 'El Hormiguero' hoy mismo, día 17 de febrero

LGTBIfobia en el mundo del deporte: el precio por salir del armario siendo futbolista

LGTBIfobia en el mundo del deporte: el precio por salir del armario siendo futbolista

Maria Pombo explica cuál es su rutina 'fit' para combatir la esclerosis múltiple: "No me gusta hacer ejercicio"

Maria Pombo explica cuál es su rutina 'fit' para combatir la esclerosis múltiple: "No me gusta hacer ejercicio"

Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la empresa debe darte un contrato por escrito o multas de hasta 7.500 euros

El Supremo declara delito de odio llamar "negro de mierda" a un inmigrante

El Supremo declara delito de odio llamar "negro de mierda" a un inmigrante

La Seguridad Social lo aclara: 15 años cotizados no bastan para jubilarse

La Seguridad Social lo aclara: 15 años cotizados no bastan para jubilarse

Puente llama a la calma tras reabrirse la línea Madrid–Sevilla después del accidente de Adamuz: "La confianza se recuperará con hechos no con palabras"

Puente llama a la calma tras reabrirse la línea Madrid–Sevilla después del accidente de Adamuz: "La confianza se recuperará con hechos no con palabras"