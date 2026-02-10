Quiénes son Belén Rueda y Belén Écija: las protagonistas de 'El Vestido' visitan 'El Hormiguero'

Hoy martes 10 de febrero visitan 'El Hormiguero' tanto Belén Rueda como Belén Écija, madre e hija que protagonizan juntas la nueva película de terror 'El Vestido', un largometraje que llegará a los cines de toda España el próximo 13 de febrero de 2026 y que guarda muchas sorpresas.

Quizás el nombre de Belén Rueda os suene a la mayoría, pero no así el de Belén Écija, su hija y también actriz. ¿Quiénes son y qué podemos esperar de ellas en su primera visita conjunta a 'El Hormiguero'?

Todo sobre Belén Rueda y Belén Écija

Belén Rueda es una de las actrices españolas más reconocidas de su generación y una figura clave del cine de terror español, conocida por títulos como 'El orfanato', 'Los ojos de julia' o 'Mar adentro'. A lo largo de su carrera ha demostrado ser una intérprete muy versátill, transitando entre el drama, el suspense y el terror.

Por su parte, Belén Écija, su hija (e hija del creador Daniel Écija), también es actriz y comparte por primera vez la pantalla con su madre en 'El Vestido', una película sobrenatural que promete emociones muy fuertes.

'El Vestido' es un thriller de terror dirigido por Jacob Santana y escrito por Frank Ariza, Diego Ayala y Marco Lagarde que combina horror psicológico con elementos sobrenaturales en una historia centrada en una madre y hija, quienes tras sufrir un divorcio traumático, abandonan el hogar conyugal y se mudan a una antigua casa.

Allí, fenómenos inquietantes ligados a un misterioso vestido desencadenan una espiran de sucesos escalofriantes que ponen a prueba su cordura.

Como podéis imaginar los espectadores de 'El Hormiguero', Rueda y Écija hablarán de su experiencia trabajando juntas por primera vez y de cómo 'El Vestido' es un desafío emocional y artístico para ambas. Y una oportunidad para Belén Écija de brillar en el cine.