Quiénes son Bárbara Lienne y Leonardo Sbaraglia, nuevos invitados de 'El Hormiguero' hoy, 12 de marzo

Está siendo una semana movidita para 'El Hormiguero' en cuanto a que el programa ha recibido varias figuras relevantes del mundo de las series y el cine. Ayer mismo, Clara Galle, Clauida Salas y Paula Usero acudieron al plató de Pablo Motos para promocionar 'Esa noche', y hoy es el turno de otra actriz y actor de renombre: Bárbara Lienne y Leonardo Sbaraglia.

Ambos acudirán a 'El Hormiguero' hoy mismo, día 12 de marzo, con el objetivo de publicitar la nueva película de Almodóvar en la que participan, la cual recibe el nombre de 'Amarga Navidad' y cuyo estreno en cines se producirá el 20 de marzo..

Una cinta que ha dado mucho de qué hablar, comenzando por su reparto: Bárbara Lienne, nacida en Madrid en el año 1984, consta como una de las ganadoras del Premio Goya a Mejor Actriz Protagonista por su trabajo en 'Magical Girl', publicada en 2014.

Desde entonces, Bárbara Lienne consiguió labrarse un nombre a nivel internacional a través de otras producciones que traspasaron las fronteras de España y recibieron muy buenas críticas en otros países como, por ejemplo, 'Contratiempo' o 'El desorden que dejas'.

Por su parte, Leonardo Sbaraglie, nacido en Buenos Aires en el año 1970, también cuenta con importantes galardones a sus espaldas. En el año 2001, se hizo con el Premio Goya al Mejor Actor Revelación por su labor en 'Intacto'.

A partir de ese momento, Leonardo Sbaraglia participó en otras cintas aclamadas tanto por crítica y público, e incluso hay que destacar que no es una cara nueva para Pedro Almodóvar: ambos trabajaron juntos en 'Dolor y Gloria', estrenada en 2019.

Y es que, en esta ocasión, Leonardo Sbaraglia y Bárbara Lienne acudirán al plató de 'El Hormiguero' con el objetivo de promocionar la nueva película del cineasta español que como mencionábamos antes, se llama 'Amarga Navidad' y cuya sinopsis se podría especificar de la siguiente manera:

¨Elsa es una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso¨.