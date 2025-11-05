Estos son los avisos de la AEMET por tormentas y viento intenso para el miércoles: Amarillo y naranja

Lo venía avisando desde hacía unos días, la AEMET ya tiene en marcha los primeros avisos naranjas por intensidad de lluvia y viento de la semana, una tendencia que seguirá unos días más. En cuanto a lo primero, la agencia del tiempo pinta prácticamente toda la zona occidental del país.

Lluvias y tormentas

En el extremo norte, Galicia es la comunidad más afectada, aunque la situación de peligro más intenso terminará a partir de media mañana, con posibilidad de precipitación de hasta 30 mm en una hora. A partir de las 11 horas, se abre un nuevo escenario con lluvias menos potentes, de valores de hasta los 20 mm, instaurando así la alerta amarilla de menor riesgo.

La lluvia dominará gran parte del país en los próximos días / Agencias

Las nubes tormentosas se desplazarán al sur con el paso de las horas y las comunidades que tomarán el relevo será Castilla y León, Extremadura y Andalucía. A partir de las 9 horas el aviso amarillo se activa en provincias como Salamanca, Ávila, Badajoz o Cáceres, en esta última incluso llegando a ser de color naranja.

Después de media mañana la situación se recrudece, con nuevos avisos en el litoral de Huelva o la Campiña sevillana. Con el paso de las horas, las tormentas se desplazarán al este, afectando el Estrecho, aunque en Cáceres seguirán con el aviso naranja activado también.

Resumen general de la situación meteorológica en España para este miércoles 5 de noviembre. / AEMET

Por el norte, la situación avanza en la misma dirección y sobre las 21 horas ya estará enquistada en la zona del litoral cantábrico, afectando también a Navarra, la provincia vasca de Alavés y la zona noroccidental de Aragón. Durante las últimas horas, las tormentas ya afectarán a buena parte del centro de España, llegando incluso a la Comunidad de Madrid.

Ya de cara al jueves, las tormentas se concentrarán en la parte nororiental de la comunidad aragonesa, así como en toda Catalunya, con especial intensidad en el litoral central de Barcelona y el sur, de Tarragona, así como en el norte de la Comunitat Valenciana y Baleares.

Viento intenso

En cuanto al viento, que también soplará con intensidad a lo largo de la jornada, afecta a la comunidad gallega desde ayer. Sin embargo, avanzará en dirección este y se espera la activación de un aviso naranja en los Picos de Europa a partir de media mañana.

El viento será protagonista en muchas provincias durante el miércoles. / ·

En amarillo se situarán las zonas colindantes a las tormentas esperadas a lo largo de la jornada, aunque la intensidad irá aminorando a medida que pasen las horas y por la noche ya solamente habrá avisos activos en el norte del país y el extremo sur.