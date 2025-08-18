Estos son los alimentos más y menos seguros para picotear en la playa

La playa está para disfrutarla. Y lo cierto es que no siempre podemos comer en un chiringuito: los precios se disparan en muchos de ellos y tenemos que recurrir a alimentos comprados en el supermercado. Sin embargo, ¡cuidado! En la cuenta de Instagram @nutret_divulcagacion encontramos un vídeo muy interesante en el que se destacan los alimentos más seguros este verano para consumir en la playa. ¿Cuáles son? ¿Y cuáles tenemos que evitar?

Los alimentos más seguros para comer en la playa (y los más inseguros)

En primer lugar, esta divulgadora recomienda agua, la que debe ser bebida de elección para mantenernos hidratados. Si queremos algo más, el gazpacho o el salmorejo, siempre 'sin abrir', es otra buena opción: debe estar cerrado para mantener las condiciones de asepsia.

¿Qué pasa con las latas de conserva? Son muy seguras y aportan muchas proteínas, por lo que olvídate de todo lo malo que se dice de ellas y céntrate en este caso en la playa.

Los frutos secos también son recomendables por esta tecnóloga alimentaria: son alimentos muy estables, ricos en nutrientes y saciantes. No ocurre lo mismo con algunos bocadillos: debemos evitar la tortilla, la mayonesa y las carnes procesadas.

¿Y qué hay de la fruta? Debe estar entera, con piel y siempre bien fresquita hasta que llegue el momento de consumirla.

Estos serían los alimentos más seguros para consumir en la playa. Es cierto que se venden mucho las tortillas de patata refrigeradas, o las frutas cortadas, pero son productos que pueden terminar en mal estado debido a las altas temperaturas y a las condiciones de humedad.

Sigue a @nutret_divulgacion para recibir más consejos relacionados con la alimentación y cuídate como nunca con ella y su perfil en Instagram.