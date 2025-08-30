Estos son los alimentos que nunca debes consumir tras su fecha de caducidad

Hay que saber diferenciar entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente, ya que no son lo mismo. Efectivamente, hay alimentos como los yogures, el pan de molde y algunos frutos secos, por ejemplo, que pueden conservarse unos días. Pero hay otros que deben desecharse inmediatamente.

Según los expertos de la Administración de Alimentos y Medicamentos o el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, hay alimentos muy concretos cuya fecha de caducidad marca el límite donde dejan de ser seguros para su consumo. Por tanto, no debemos consumirlos si esa fecha ha pasado.

Concretamente, los alimentos que no se deben consumir bajo ninguna circunstancia si están caducados son carnes, filetes y pollo fresco, pescados (especialmente si está crudo o es fresco), quesos blandos y frescos, y huevos, ya que pueden desarrollar bacterias como la salmonela o la listeria.

Es decir, no se trata de una recomendación, sino de una indicación necesaria para nuestra salud. Consumir alimentos caducados puede provocar intoxicaciones, infecciones o enfermedades graves provocadas por bacterias, virus y parásitos que se desarrollan en los alimentos caducados.

Además de la fecha de caducidad, también se deben cumplir las medidadas de conservación indicadas en los envases, junto a las indicaciones de almacenamiento. No están ahí por estar, sino que se trata de elementos clave para evitar riesgos para nuestra salud, incluso antes de que se cumpla la fecha de caducidad.

Otros alimentos, como hemos indicado, pueden marcar una fecha de consumo preferente, y sí que pueden mantenerse seguros unos días en caso de conservarse correctamente, como yogures, pan de molde, bollos, galletas, frutos secos, pastas, arroces, legumbres, embutidos y quesos curados.