Estos son los 8 trabajos mejor pagados en España: hasta 250.000 euros al año

¿Cuál es la forma de conseguir el sueldo más competitivo posible? Al buscar empleo, es lógico que toda persona se fije en el salario a percibir. Por ello, a continuación os dejo con las 8 posiciones que mayor remuneración ofrecen en España actualmente.

Estos son los sueldos más destacados en España

En primer lugar están los banqueros de inversión, encargados de guiar y asesorar a empresas y gobiernos. Si bien un banquero de este tipo en categoría junior puede quedarse en los 50.000 euros brutos anuales, los Managing Director pueden llegar a alcanzar hasta los 300.000 euros anuales.

Similar es el caso con los notarios; los especialistas en dar fe de actos y contratos pueden tener un sueldo medio anual de 120.000 euros brutos anuales. Dicho esto, en los casos de los más exitosos los números pueden llegar a ubicarse en los 300.000 euros.

Los notarios cobran mucho dinero.

Cerrando este sector más comercial están los CEO, directores generales, y los CFO, directores financieros. Estos dos ejecutivos de máxima categoría cuentan con salarios que se mueven entre mínimos de 80.000 y 120.000 euros al año y máximos que van de los 200.000 a los 250.000 euros brutos.

En un campo bastante diferente destacan los especialistas senior en ciberseguridad. Aquellos encargados de gestionar los niveles más altos de la seguridad en la red suelen contar con salarios que se mueven entre los 70.000 y los 120.000 euros al año.

De nuevo cambiando de sector, también hay que hablar de los sueldos de los pilotos comerciales de avión. En aerolíneas grandes y en el caso de pilotos con experiencia, los sueldos pueden llegar a ser de 150.000 euros brutos anuales, pero en un marco más habitual son de 75.000 euros al año.

Avión de Iberia

En el ámbito de la sanidad privada, una de las posiciones más demandadas a día de hoy es la que remite a los radiólogos especializados. Es por ello que el salario de estos puede moverse entre los 100.000 y los 150.000 euros brutos al año.

Siguiendo en sanidad y para finalizar, los cirujanos son otros especialistas muy bien pagados. Sobre todo aquellos que remiten a especializaciones como plástica y que además cuentan con consulta propia, pueden contar con salarios anuales de entre 90.000 y 150.000 euros brutos.