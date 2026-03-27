Estos son los 8 invitados de 'De viernes' para esta noche, con Ylenia Padilla como gran protagonista.

'De Viernes' en Telecinco regresa esta noche del viernes 27 de marzo a partir de las 21:45 horas con Santi Acosta y Beatriz Archidona al frente, prometiendo una entrega cargada de exclusivas que competirá directamente con la final de 'El desafío' en Antena 3 y el amistoso España-Serbia en La 1.

Los invitados de 'De viernes' para esta noche

El programa ha confirmado ocho invitados, destacando el regreso triunfal de Ylenia Padilla tras cinco años alejada de los focos televisivos, junto a polémicas familiares, parejas de realities y tertulias que se esperan candentes.

Uno de los platos fuertes es la presencia de Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, quien destapará la guerra abierta entre Gloria Camila Ortega y Rocío Flores. En una entrevista previa, Manuel acusó a Gloria de haberlo utilizado como "apagafuegos" en sus relaciones y de engañar a su expareja Álvaro Muñoz Escassi con él mismo, revelando llamadas engañosas desde su casa.

La gran protagonista de la noche es Ylenia Padilla, exconcursante de realities que rompe cinco años de silencio con una entrevista cruda y sincera en Telecinco. La gaditana, paralizada por miedo y dolor tras su retirada, desvelará los motivos reales de su ausencia

Ylenia Padilla reaparece en Mediaset tras cuatro años callada, después de tener problemas con la justicia: "Lo que se dice sobre mí es falso". / Telecinco

Se espera que Ylenia responda a todas las acusaciones vertidas contra ella y repasará su trayectoria desde los inicios hasta su "decadencia televisiva". Esta entrevista marca su vuelta por la puerta grande, prometiendo revelaciones sin filtros que podrían reabrir heridas del pasado y catapultarla de nuevo a la primera plana.

Además, las tres parejas exitosas de 'Casados a primera vista' debutan en 'De Viernes': Ana y Luija, Estefanía y Stefan, y Laura y Lorenzo. Por primera vez juntas, contarán detalles íntimos de su vida post-reality, balanceando lo vivido en el exitoso programa de Telecinco y mostrando cómo ha evolucionado su relación tras el "sí, quiero" televisivo.

'De Viernes' ha consolidado su posición como referente del corazón en Telecinco desde su estreno, acumulando un share medio del 15% en las últimas semanas, con picos del 18% en entregas con exclusivas como las de Kiko Matamoros o Adara Molinero.

En su cuarta semana, el programa superó los 1,2 millones de espectadores de media, ganando terreno a la competencia dominical. La fórmula de tertulias en vivo, entrevistas en profundidad y conexiones sorpresa ha impulsado su liderazgo en la sobremesa y prime time, posicionándolo como el refugio habitual para los fans de realities y prensa rosa.