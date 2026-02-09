Estos son los 7 escándalos que han marcado la relación entre David y Victoria Beckham

El futbolista David Beckham y la cantante Victoria Beckham componen una de las relaciones más duraderas y reputadas de la esfera de los famosos, pero no ha estado exenta de problemas.

Tras conocerse en 1997 y casarse en 1999, la combinación de sus estatus e influencia no ha sido ajena a ningún espacio de las esferas de socialización más poderosas; sin embargo, como cita Hola, existen siete escándalos que pusieron a prueba la fortaleza de su relación.

La supuesta infidelidad de David Beckham con Rebecca Loos, su ex asistente personal, cuando el tabloide británico 'The News of the World' publicó que tenían una relación en la época durante la que el inglés jugaba para el Real Madrid, quien negó rotundamente las acusaciones. La discusión entre Victoria y Ana Obregón, producto de las hipótesis sobre que David habría tenido una relación extramarital con la presentadora española, lo cual condujo a un choque entre ambas cuando se toparon en un gimnasio en Madrid, donde Victoria le dijo que se alejara de su marido. La crisis de la marca Victoria Beckham, ya que le tomó numerosos años convertirse en una referencia del mercado de lujo, trayendo consigo años de pérdidas y debates sobre si el proyecto había fracasado. Los correos electrónicos de David sobre UNICEF, los cuales filtraron que el exfutbolista quería conseguir el título de Sir en Reino Unido tras su colaboración con la agencia de la ONU en 2014, asegurando que "si fuera americano tendría algo así desde hace diez años" y causando mucho revuelo por la doble intencionalidad de su aparente filantropía. Los rumores de una separación entre ambos, ya que los negocios tanto de Victoria como de David los llevaban a estar largos períodos de tiempo separados, llevando a especular a los medios sobre si la relación había llegado a su final. La ruptura del matrimonio Beckham con los Markle, ya que tanto Meghan como Harry sospechaban que Victoria y David estaban filtrando información sobre ellos a la prensa, de manera que este último decidió romper lazos. Su desvinculación de su hijo Brooklyn Beckham, por las tensiones que se generaron entre sus padres y su esposa Nicola Peltz, considerando que Brooklyn se cambió el apellido, se mudó a Estados Unidos y se volvió más estrecho con su familia política, lo cual se interpretó como una forma de deslealtad.

Pese a todo, David y Victoria Beckham continúan unidos en matrimonio, y han sido capaces de sortear la absoluta totalidad de todas las polémicas e inconvenientes que se les ha presentado en estas más de dos décadas, por lo que queda claro que están unidos por un vínculo sumamente fuerte.