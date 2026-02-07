Estas son las 6 pizzas de supermercado más saludables según la OCU

Las pizzas de supermercado son un recurso habitual para cuando se necesita una cena 'exprés'. Pero, ¿son realmente saludables? Afortunadamente, la OCU llevó a cabo en su momento un estudio para sacarnos de dudas.

Las pizzas de supermercado que puedes comprar sin sentir demasiada culpa

La realidad es que según la investigación de la OCU, la cual contó con 62 pizzas refrigeradas y precocinadas, 9 de cada 10 pizzas de supermercado son una mala elección nutricional por exceso de sal, grasas saturadas, calorías y aditivos. Dicho esto, dentro de 'lo malo' hay unas opciones no tan negativas.

De tal forma, los resultados de la OCU muestran que la clásica pizza de jamón y queso de Eroski es la mejor opción a nivel de supermercado. Eso sí, incluso en este caso la pizza en cuestión recibió simplemente una valoración de 44 puntos sobre 100.

En segundo lugar se encuentra otra pizza de jamón y queso, en este caso la de 'El Corte Inglés Selection'. Cuenta con un Nutri-Score C y por lo general está considerada una pizza más saludable que la mayor parte de opciones similares.

Cambiando un poco el gusto, en tercera posición aparece la pizza barbacoa de Mamma Mancini (generalmente disponible en establecimientos Aldi). Al igual que la pizza de El Corte Inglés, la valoración de Nutri-Score la hace una pizza 'aceptable'.

En cuarta posición nos encontramos con la 'Pizza & Salsa Pollo BBQ' de marca Campofrío. Esta pizza nuevamente comparte el mismo tipo de Nutri-Score que las opciones previas, lo que simplemente la hace una 'pizza aceptable'.

En este punto, en quinta posición la OCU destaca una serie de variedades adicionales de queso o jamón de distintas marcas. Similar ocurre en sexta posición, donde aparecen recomendaciones de pizzas vegetales pero sin llegar a hacer énfasis en ninguna pizza concreta.

Es decir, en última instancia la conclusión que se puede extraer es que las pizzas 'aceptables' son en general de variedad de jamón y queso, con algunas excepciones de barbacoa. Pero es importante recordar que ninguna opción cumple realmente con estándares adecuados de alimentación.