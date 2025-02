Estas son las 6 mujeres que pueden saltarse el protocolo delante del Papa

Las audiencias papales cuentan con un protocolo estricto que debe seguirse casi sin excepción. En este caso, las visitas oficiales deben cumplir con un código de vestimenta. En presencia del Papa, las mujeres deben vestir de color negro y sin escote, mientras que las mangas deben tapar los brazos por completo y las faldas llegar hasta debajo de las rodillas.

No obstante, existe la excepción del 'privilège du blanc', privilegio del blanco en castellano. Esta norma se aplica a las reinas que ostenten título y Corona, una deferencia del Vaticano a las Casas Reales que se mantuvieron afines a la Iglesia. En la actualidad, tan solo hay seis mujeres en el mundo que tengan esta exención.

En España hay dos de las seis mujeres que pueden ostentar este privilegio. La reina Sofía y la reina Letizia pueden vestir de blanco, al igual que las reinas Paola y Matilde de Bélgica. Además de estas cuatro reinas, se suma la princesa Charlene de Mónaco, esposa de Alberto de Mónaco. Por último, la gran duquesa María Teresa de Luxemburgo es la sexta mujer que tiene este beneficio.

En cuanto al resto de casas reales europeas, no todas las monarquías católicas pueden aplicar este privilegio. En este caso, la Casa Real de Liechtenstein y la Casa Real de Lesoto no pueden vestir de blanco en las audiencias papales. Lógicamente, también están exentas las monarquías no católicas, como Holanda y los países nórdicos.