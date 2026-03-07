Estos son los 5 supermercados que más han subido sus precios en los últimos 3 años

La inflación de los alimentos básicos ha hecho que llenar la cesta de la compra sea cada vez más caro en los últimos años. Y eso se debe sobre todo a que muchos supermercados han incrementado sus precios poco a poco.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado varios estudios estos últimos años en los que ha podido detectar una tendencia al alza en cuanto a los precios de supermercados. En los últimos tres años, el aumento porcentual se hace muy notorio.

Según los informes de la OCU, Hipercor se trata del supermercado que más ha subido sus precios. A día de hoy es hasta un 7% más caro comprar en Hipercor respecto a los años previos, pero obviamente no es el único centro que ha ido por el mismo camino.

También se destacan de forma bastante contundente Lidl y Supercor, con aumentos de un 6,8% y un 6% en los precios de sus productos de forma respectiva. Y un pelín por debajo se encuentra Aldi, con un encarecimiento que se ubica en el 5%.

Supermercados Lidl / sport

Dicho esto, la variante que más ha subido sus precios, incluso más allá que Hipercor, es Carrefour Express. Específicamente, aquí el incremento puede llegar hasta el 9%, lo cual choca bastante con el hecho de que los establecimientos estándar de Carrefour apenas han variado su coste (en torno al 1% se estima).

A pesar de que sobre el papel estos aumentos porcentuales pueden no parecer muy dramáticos, análisis de la OCU sugieren que a lo largo de un año, comprar en uno u otro supermercado puede acabar implicando un ahorro de hasta 1.000 euros. Por ello, escoger un buen supermercado es cada vez más importante.

Es el cúmulo del aumento sobre todo en productos frescos lo que hace que estos incrementos de precio se acaben notando más. La OCU determina así que desde 2022, llenar la cesta de la compra es entre un 36% y un 37% más caro en España.

Y tú, ¿tienes un supermercado de confianza en el que hacer siempre la compra? A pesar de que la comodidad para muchos es lo primero, la constante fluctuación de precios de mercado hace que haya que considerar muchos otros factores externos. Y puede que esta inflación no haya llegado a su fin todavía.