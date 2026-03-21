SUPERMERCADO
Estos son los 5 mejores yogures del supermercado en España, según la OCU
Si tienes dudas en cuanto a qué yogures comprar, con esto te quedará todo muy claro
Elegir un buen yogur en el supermercado no es tan fácil como parece… pero la OCU ya tiene respuesta. Y es que la Organización de Consumidores y Usuarios realizó tiempo atrás un estudio para determinar cuáles son las mejores marcas del supermercado.
Los mejores yogures que puedes comprar en el supermercado
Arrancando en quinta posición se encuentra el yogur natural de marca Nestlé. De este se destaca que cuenta con un buen sabor, una textura consistente y además remite a una marca reconocida, lo que hace que se considere como un clásico fiable.
La cuarta posición es para la marca de yogures Alipende, de los supermercados Ahorramás. Estos yogures fueron una enorme sorpresa para la OCU, pues no esperaba su alta calidad y su competitivo precio. Lo ven como una grandísima alternativa a marcas más comunes.
La medalla de bronce para los yogures Oikos de la marca Danone. Si bien se consideran como la marca más premium, brillan gracias a su excelente cremosidad y a contar con un sabor por encima de la media. De nuevo, a pesar de que son más caros, el precio vale la pena.
A las puertas de la gloria se queda el yogur griego de Carrefour Extra, con una segunda posición que lo corrobora como el mejor yogur griego del supermercado. Se destaca su buena textura y el hecho de contar con un muy buen equilibrio de grasas y sabor.
Cerrando el top, y considerado por ende como el mejor yogur de supermercado de todos, se encuentra el yogur natural de marca Día. Gracias a su excelente relación calidad/precio, la ausencia de azúcares añadidos y un perfil nutricional muy limpio, supone la combinación definitiva.
En general, se puede comprobar que mucha marca blanca de supermercado nos deja yogures de gran calidad. Además, en este caso la OCU determina que el precio no siempre está vinculado a la calidad del producto, y por lo tanto alternativas de precio reducido pueden ser igual o más competitivas.
Y tú, ¿tienes un yogur favorito de supermercado? Lo cierto es que mientras uno evite aquellos que utilizan en exceso azúcar y aditivos, contamos con un catálogo de opciones verdaderamente competente.
- El régimen iraní ejecuta al campeón de lucha libre, Saleh Mohammadi, a los 19 años
- Intentan quemar a Josep Pedrerol en las Fallas y lo que ocurre en directo es surrealista
- Nicki Nicole se harta: 'No sé bien qué pasó ni por qué alguien haría algo así
- Confirmado: La Seguridad Social premia retrasar la jubilación con hasta 3.500 euros al año en la pensión
- Míchel se sincera: 'La cultura de mi casa es machista y mi madre no tiene pensión
- Este es el bar donde se grabó 'Torrente, presidente'
- Shakira confirma su regreso a España en 2026: fechas y precio de las entradas
- El Supremo da la razón a Hacienda y confirma que el grupo de Santiago Segura declaró mal el Impuesto de Sociedades de 2011