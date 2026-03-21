Estos son los 5 mejores yogures del supermercado en España, según la OCU

Elegir un buen yogur en el supermercado no es tan fácil como parece… pero la OCU ya tiene respuesta. Y es que la Organización de Consumidores y Usuarios realizó tiempo atrás un estudio para determinar cuáles son las mejores marcas del supermercado.

Los mejores yogures que puedes comprar en el supermercado

Arrancando en quinta posición se encuentra el yogur natural de marca Nestlé. De este se destaca que cuenta con un buen sabor, una textura consistente y además remite a una marca reconocida, lo que hace que se considere como un clásico fiable.

La cuarta posición es para la marca de yogures Alipende, de los supermercados Ahorramás. Estos yogures fueron una enorme sorpresa para la OCU, pues no esperaba su alta calidad y su competitivo precio. Lo ven como una grandísima alternativa a marcas más comunes.

Esta es la razón por la que deberías comer yogur todos los días. / sport

La medalla de bronce para los yogures Oikos de la marca Danone. Si bien se consideran como la marca más premium, brillan gracias a su excelente cremosidad y a contar con un sabor por encima de la media. De nuevo, a pesar de que son más caros, el precio vale la pena.

A las puertas de la gloria se queda el yogur griego de Carrefour Extra, con una segunda posición que lo corrobora como el mejor yogur griego del supermercado. Se destaca su buena textura y el hecho de contar con un muy buen equilibrio de grasas y sabor.

Cerrando el top, y considerado por ende como el mejor yogur de supermercado de todos, se encuentra el yogur natural de marca Día. Gracias a su excelente relación calidad/precio, la ausencia de azúcares añadidos y un perfil nutricional muy limpio, supone la combinación definitiva.

En general, se puede comprobar que mucha marca blanca de supermercado nos deja yogures de gran calidad. Además, en este caso la OCU determina que el precio no siempre está vinculado a la calidad del producto, y por lo tanto alternativas de precio reducido pueden ser igual o más competitivas.

Y tú, ¿tienes un yogur favorito de supermercado? Lo cierto es que mientras uno evite aquellos que utilizan en exceso azúcar y aditivos, contamos con un catálogo de opciones verdaderamente competente.