Estos son los 5 empleos que más han disparado su salario en los últimos 5 años

¿Cuáles son los trabajos con los mejores salarios? ¿Y los que han vivido unos últimos años al alza? Entender el mercado laboral es complicado y no existe lista clara alguna que muestre las evoluciones salariales más destacadas en España. Dicho esto, sí es posible entrever qué profesiones han mejorado más sus condiciones económicas en tiempos recientes.

Estos trabajos han aumentado su salario constantemente durante los últimos años

Si consideramos el espacio de 2019 a 2025, es obvio que los profesionales sanitarios altamente cualificados han vivido una etapa dorada. Cargos como médicos especialistas o cirujanos se encuentran en alta demanda, y dada la escasez de talento y envejecimiento del sector los especialistas activos han gozado de mejoras salariales constantes.

También entran en la conversación los profesionales en actividades científicas, técnicas e ingenierías. De nuevo, haciendo énfasis en las posiciones de mayor demanda, ha habido una importante creación de empleo que ha mejorado paulatinamente los sueldos.

Asimismo, considerando que estamos en una era de alta dependencia tecnológica, todos aquellos profesionales de la información y la comunicación, es decir especialistas de software, datos y ciberseguridad, han vivido unos años al alza en términos económicos.

Dicho sector tecnológico es uno cuya demanda ha sufrido constantes fluctuaciones, pero el hecho de que sea un sector con perfil alto y escasez de talento ha implicado que los profesionales reconocidos vivieran unos años de impulso salarial constante.

Cambiando de orientación profesional, aquellos individuos en mandos intermedios y directivos, es decir, posiciones como gerentes y altos cargos de empresa, siempre suelen registrar constantes subidas salariales derivadas de sus mayores responsabilidades dentro de la empresa.

Para finalizar, destacan los técnicos especializados en oficios con escasez, como pueden ser técnicos eléctricos o profesionales de la automoción, el mantenimiento y similares. Dado que estos últimos años ha habido mucho sector con cada vez un mayor número de vacantes, la demanda y las mejoras salariales han sido constantes.

¿Te sorprende que estos trabajos lideren las subidas salariales en España en los últimos años? ¿Crees que alguna profesión clave sigue estando infravalorada pese a su importancia? El debate sobre salarios, desde luego, está lejos de cerrarse.