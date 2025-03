Estas son las 5 ciudades más rentables de España para comprar un piso y luego alquilarlo

No cabe duda de que comprar una casa o un piso se ha vuelto cada vez más complejo, especialmente en España, donde el mercado inmobiliario está experimentando una demanda creciente y precios elevados.

Esta situación se debe a distintos factores, como la falta de vivienda asequible, la escasez de terrenos disponibles y, uno de los más determinantes, las políticas de regulación urbanística, que han hecho que el proceso de adquirir una propiedad en la península ibérica sea cada vez más complicado.

Ahora, Pascual, un experto en inmuebles que dejó de ser policía nacional para meterse de lleno en el mundo inmobiliario, ha acudido al podcast de David Fernández, más conocido en el mundo de las redes sociales como Mowlihawk, para tratar muchos temas de su pasado, pero también de la situación inmobiliaria.

Durante la charla, el entrevistador le pregunta cuál es la ciudad de España más rentable para comprar un piso y luego alquilarlo. "A ver hay muchas ciudades que son rentables", asegura Pascual en el vídeo.

No obstante, Mowlihawk no duda en cuestionarle si una de ellas es Madrid, debido a que los alquileres están elevadísimos, pero el experto reconoce que no es la mejor ciudad. "En Madrid para alquilar no es rentable", desvela.

El expolicía nacional aconseja llevar a cabo este método si quieres comprar algún inmueble en la capital española: "Madrid es un muy buen sitio para comprar locales, reformarlos y venderlos, o para comprar locales, partirlos por la mitad, transformarlos en vivienda y venderlo".

"Para alquilar normalmente los pisos más rentables son los más económicos. Por ejemplo, Zaragoza es muy rentable, Alicante es muy rentable, Murcia es muy rentable, y hay muchísimos sitios más", revela Pascual a Mowlihawk.

También, confiesa que otras de las dos ciudades en las que se podría alquilar es en Lleida, Catalunya, y en Talavera de la Reina, Toledo.