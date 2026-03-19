Estas son las 5 ciudades de España con más supermercados abiertos 24 horas

Son las 3 de la madrugada y necesitas realizar una compra. Lógicamente, dadas las horas es bastante probable que no encuentres ningún comercio abierto. Pero en una de estas cinco ciudades tendrás más posibilidades que en cualquier otra de España.

Aquí es donde más fácil es encontrar supermercados abiertos toda la noche

En quinta posición en cuanto a ciudades con mayor número de supermercados abiertos 24 horas aparece Málaga. Dado el alto volumen de turismo internacional y el elevado consumo nocturno, puedes encontrar muchas tiendas disponibles a cualquier hora del día.

Similar es la situación con Sevilla, ciudad que aparece en cuarto lugar de la clasificación. De nuevo, dado el considerable nivel de vida nocturna, se hace absolutamente necesario que los comercios se mantengan abiertos durante el mayor tiempo posible.

En tercera posición (y puede que de forma sorprendente), aparece la ciudad de Valencia. Durante estos últimos años se ha vivido un auge en los comercios 24 horas, con muchas tiendas abiertas durante la totalidad de la noche pensadas sobre todo para abastecer al turismo.

Trabajadores del supermercado Lidl / sport

La medalla de plata recae en la ciudad de Barcelona, y no sorprende. Especialmente en zonas de Raval, Eixample y Gràcia, donde el turismo es mucho más continuo y abundante, la presencia de 'minimarkets' abiertos durante 24 horas no ha parado de ir a más desde hace muchos años.

Y en primera posición, sin discusión posible, está la ciudad de Madrid. Barrios como Malasaña, Lavapiés o el centro de Madrid simplemente 'no duermen', y es posible encontrar una actividad constante a todas horas. Sumado eso al turismo, se hace indispensable que haya comercios 24 horas con normativas flexibles.

En general, puede comprobarse que el volumen de supermercados 24 horas va directamente ligado a un factor clave de la economía de España: el turismo. Al ser España uno de los grandes focos turistas de toda Europa, es solo lógico que los supermercados sin limitación horaria hayan aumentado considerablemente su presencia.

¿Qué te parece que los comercios 24 horas hayan ido al alza durante estos últimos años? España no duerme… y sus ciudades más turísticas cada vez menos. El auge de los supermercados 24 horas no es casualidad: responde directamente a cómo ha cambiado el consumo y el turismo en el país.