Estos son los 5 botes más altos de la historia de 'Pasapalabra'

El programa de Antena 3 repartirá este jueves el mayor bote de la historia: una cifra muy cercana a los 2,7 millones de euros

Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra'

Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra' / Antena 3

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El 5 de febrero de 2026 será un día para la historia en 'Pasapalabra', programa presentado por Roberto Leal, ya que se repartirá el mayor bote desde que comenzó el formato de Antena 3, el 24 de julio de 2000. Los concursantes Manu y Rosa luchan por el mismo objetivo: ganar el bote. Aunque, solo uno podrá llevarse los 2,7 millones de euros.

Ante este acontecimiento histórico, Antena 3 ha decidido tomar medidas especiales y trasladar la emisión al prime time, algo que ya ocurrió con los dos últimos grandes botes del concurso. Así sucedió en 2023 con Rafa Castaño y más recientemente con Óscar Díaz. Una decisión que no ha gustado nada a la audiencia del programa.

¿Cuáles son los 5 botes más altos de 'Pasapalabra'?

Hasta la fecha, el bote más alto se lo llevó el participante Rafa Castaño, llevándose una cantidad récord de  2.272.000 euros. El concursante completó el rosco del tirón contra Orestes Barbero, el 16 de marzo de 2023.

Rafa Castaño, concursante de 'Pasapalabra'

Rafa Castaño, concursante de 'Pasapalabra' / Antena 3

Eduardo Benito hizo historia en 'Pasapalabra' tras ser el primer concursante en superar la barrera de los dos millones de euros, concretamente 2.190.000 euros. Además, logró la hazaña de completar el rosco en su primer día de participación en la etapa del concurso en Antena 3, el 8 de mayo de 2006.

Eduardo Benito, concursante de 'Pasapalabra'

Eduardo Benito, concursante de 'Pasapalabra' / Antena 3

El tercer bote más alto lo logró David Leo, ganando 1.866.000 euros. Consiguió esta cifra en la etapa del programa en Telecinco gracias a su gran rapidez mental y después de llevar más de 109 programas a sus espaldas. Ganó el bote el 10 de octubre de 2016.

David Leo, concursante de 'Pasapalabra'

David Leo, concursante de 'Pasapalabra' / Archivo

En 2021, Pablo Díaz, después de un largo recorrido en la etapa de Antena 3, completó el rosco y se hizo con el cuarto bote más alto, consiguiendo ganar 1.828.000 euros.

Pablo Díaz, concursante de 'Pasapalabra'

Pablo Díaz, concursante de 'Pasapalabra' / Archivo

El top 5 lo cierra el concursante Óscar Díaz, quien logró hacerse con el bote en mayo de 2024, consolidando así su lugar en la historia reciente del programa. Se llevó un total de 1.816.000 euros.

Óscar Díaz, concursante de 'Pasapalabra'

Óscar Díaz, concursante de 'Pasapalabra' / Archivo

Mañana se desvelará quién encabeza el top 5, que saldrá entre Manu y Rosa.

