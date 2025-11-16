Estas son las 3 leches que obtienen la valoración más baja según la OCU y que no deberías de comprar

Una vez más, la OCU vuelve a colocarse en el foco mediático tras publicar un nuevo estudio, esta vez centrado en la calidad de las leches semidesnatadas que se comercializan en los principales supermercados del país.

Para ello, la organización analizó un total de 38 referencias, una categoría muy presente en los hogares españoles, con la intención de ofrecer orientación clara y útil a la hora de elegir. La evaluación tuvo en cuenta múltiples factores, desde el valor nutricional hasta aspectos sensoriales como el sabor y la textura.

El estudio también abordó los métodos de pasteurización y esterilización, asegurando que la leche estuviera libre de microorganismos nocivos. La OCU evaluó distintos parámetros nutricionales, incluyendo grasas, proteínas y calcio, además de realizar un análisis sensorial.

Un panel de expertos valoró el sabor, aroma, textura y calidad general de cada marca. Los resultados mostraron diferencias significativas entre ellas, con algunas destacando negativamente tanto en sabor como en calidad.

La leche semidesnatada de la marca Auchan (Alcampo) registró la calificación más baja del estudio, con apenas 44 puntos sobre 100. Según el informe de la OCU, su elaboración presenta deficiencias que podrían implicar la adición de agua y permeados, afectando tanto su valor nutricional como su sabor. Además, su precio de 0,71 € por litro no justifica estas limitaciones.

Por otro lado, dentro de esta categoría se sitúan Supersol Semidesnatada, con 52 puntos, y Xoia Semidesnatada, que alcanza 53. Ambas cuentan con un perfil nutricional aceptable, pero su proceso de producción cuestionable y las opiniones negativas sobre su sabor afectan su valoración global.

El precio también es competitivo: Supersol se vende a 0,58 € por litro y Xoia a 0,60 €. La OCU advierte que, aunque resulten económicos, estos productos pueden ofrecer una calidad y un sabor inferiores en comparación con otras opciones del mercado.