Son solo 20 céntimos de euro, pero son del Vaticano y se venden mucho más caros en subasta

Esta moneda de tirada limitada se vende en subastas por mucho más que su valor de producción

Cristian Miguel Villa

En ocasiones las monedas no son simplemente monedas, sino que son la representación de un momento especial o de la intención de inmortalizar una era. Es por ese motivo que una moneda de 20 céntimos de euros del Vaticano vale mucho más que eso.

Así es la excepcional moneda de 20 céntimos del Vaticano

Nos tenemos que ir al año 2002, cuando se decidió llevar a cabo una tirada de un total de 2000 monedas de 20 céntimos de euros en el Vaticano la cual contaba con una peculiaridad muy llamativa: presentaba el rostro del Papa Juan Pablo II.

Asimismo, la propia moneda de 20 céntimos de euro recibía el grabado 'Ciitta del Vaticano', por lo que su identificación suma al valor histórico de una pieza que se considera orientada sobre todo para coleccionistas de monedas.

Moneda de 20 céntimos de euro del Vaticano

Moneda de 20 céntimos de euro del Vaticano

Pero, ¿son realmente tan valiosas estas monedas de 20 céntimos de euro? Pues sí, y es que hay casos de piezas sin circular que han llegado a alcanzar valores que se mueven entre los 25 y 50 euros en distintas subastas.

Estos precios remiten a las monedas 'básicas', pero es que además se lanzó un 'starter kit' que incluía la moneda de 20 céntimos de euro del Vaticano junto a piezas de otros valores, formando así un pack del que solamente existieron 1000 unidades.

En el caso del pack de monedas, se estima que su valor en subasta suele rondar los 600 euros, lógicamente porque implica contar con un ejemplar de una variedad de piezas de tirada limitada, más complicado de obtener que una única pieza.

Dicho esto, es importante tener en cuenta que la moneda de 20 céntimos de euro con el rostro de Jaun Pablo II es una que está destinada a incrementar su valor con el paso del tiempo, tanto por bagaje histórico como porque cada vez se encontrarán menos ejemplares.

¿Qué te parece este caso de la moneda del Vaticano? ¿Crees que es exagerado que una moneda de 20 céntimos de euro pueda llegar a venderse hasta por 50 euros o lo ves justificable por su excepcional situación?

