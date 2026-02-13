Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MÚSICA

Estos son los 12 artistas que competirán por ganar en la final del Benidorm Fest 2026

Este sábado 14 de febrero, La 1 emite la gran final del Benidorm Fest 2026

BENIDORM, 13/02/2026.- Actuación de MAYO en la segunda semifinal del Benidorm Fest que se celebra este jueves en la localidad alicantina. EFE/RTVE/Roberto Moreno Moya SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

BENIDORM, 13/02/2026.- Actuación de MAYO en la segunda semifinal del Benidorm Fest que se celebra este jueves en la localidad alicantina. EFE/RTVE/Roberto Moreno Moya SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / RTVE/ROBERTO MORENO MOYA / EFE

David Cruz

David Cruz

Con dos semifinales ya emitidas, podemos decir que el Benidorm Fest 2026 ya ha encontrado a sus 12 finalistas. El certamen ha completado este jueves la lista de artistas que competirán este sábado 14 de febrero por el triunfo, que en este caso no será un billete para representar a España en Eurovisión, sino un premio en metálico de 150.000 euros.

La segunda semifinal, disputada este jueves 12 de febrero, cerró definitivamente el grupo de clasificados. Después de sumar las votaciones del jurado profesional, el televoto y el voto demoscópico, se conocieron los seis nombres que completan la final:

  • Miranda! & bailamamá.
  • MAYO.
  • Rosalinda Galán.
  • Dani J.
  • The Quinquis.
  • ASHA.

En esta gala, el jurado apostó por The Quinquis, ASHA, Miranda! & bailamamá, MAYO, Dani J y Rosalinda Galán; por su parte, el público y el voto demoscópico coincidieron en apoyar a Miranda! & bailamamá, MAYO, Funambulista, Atyat, Rosalinda Galán y Dani J. Combinando los resultados, los artistas de más arriba consiguieron el pase a la final.

Miranda! & bailamamá, MAYO, Rosalinda Galán, Dani J, The Quinquis y ASHA se suman a los seis clasificados de la primera semifinal de este martes: Tony Grox & LUCYCALIS, Izán Llunas, KITAI, Mikel Herzog Jr., Kenneth y María Jelón y Julia Medina.

De este modo, los doce finalistas del Benidorm Fest son:

  • Tony Grox & LUCYCALIS.
  • Izán Llunas.
  • KITAI.
  • Mikel Herzog Jr.
  • Kenneth.
  • María Jelón y Julia.
  • Miranda! & bailamamá.
  • MAYO.
  • Rosalinda Galán.
  • Dani J.
  • The Quinquis.
  • ASHA.

El ganador del Benidorm Fest 2026 lo conoceremos este sábado en una gala emitida a través de La 1 y RTVE Play que comenzará a las 22.00 horas. El artista o banda que se acabe imponiendo ganará la sirenita de oro, un premio de 150.000 euros y todo el cariño del público.

