Estos son los 11 mercadillos de Navidad que no te puedes perder en Barcelona

La Navidad es uno de los momentos del año más especiales, y un buen mercadillo puede hacer que tengas un día en el que disfrutar al máximo. Por ello, hoy te dejo con 11 opciones que debes visitar si tienes planeado pasarte por Barcelona durante estas fiestas.

Estos mercadillos navideños no dejarán que te aburras

La primera opción es todo un clásico: la 'Fira de Santa Llúcia'. Se encuentra delante de la Catedral y se caracteriza por mostrar figuras de belén, flores de pascua y toda clase de objetos artesanos. Una alternativa imperdible para los fans de los mercadillos navideños.

También está el 'Design Market de Barcelona by FAD', enfocado al diseño y la artesanía contemporánea. Y otra opción muy buena es el 'Festivalet', también dedicado a diseño y artesanía (en este caso de marcas nacionales e internacionales).

La 'Fira de Nadal de la Sagrada Familia' es una alternativa también de las más recomendables. Aquí se da espacio a decoraciones, belenes típicos de la Navidad y también productos gastronómicos de corte tradicional. Imposible que decepcione en su visita.

Una de las recomendaciones más curiosas que hay es el 'Xmas Market: Give Print a Chance', dedicado a la serigrafía artística. Por otro lado, el 'Mercado de Navidad en la Fábrica Lehmann' te hace disfrutar de la Navidad con artesanía, joyería y diseño local.

Otro clásico de los mercadillos navideños de Barcelona es la 'Feria de Reyes en Gran Vía', que se mantiene activa hasta el 6 de enero contando con multitud de paradas de regalos, comidas y actividades mediante las que pasar un rato muy entretenido.

Más ferias a considerar esta Navidad en Barcelona son la 'Moll de la Fusta', bellísima por su ubicación en el puerto con noria. La de 'ZOCO Barcelona y Tres Torres', de estilo pop-up; también la 'Feria de Consumo Responsable' para compras sostenibles, y la 'Algodonera Market', con talleres y actividades familiares.

Después de todo esto, lo que queda claro es que si vas a Barcelona esta Navidad es imposible que te aburras. Con tantas opciones disponibles, pasar una Navidad memorable en compañía es más fácil que nunca antes.