La solución de Sofía Suescun a su brote de acné en Tailandia: "Para casa que me la llevo"

En las últimas semanas, Kiko Jiménez ha cargado contra el programa 'Fiesta' por hablar sobre una posible infidelidad de Sofía Suescun. "Me llega que hoy he hablado para 'Fiesta'. Se lo están inventando y os están engañando. Esto empieza ya a darme miedo. 'Fiesta', no todo vale", compartió en su Instagram.

En este sentido, Álex Blanquer tuvo que explicar la confusión del formato: "Las declaraciones que se atribuyen a Kiko Jiménez en nuestro programa eran valoraciones de su abogado, Jaime Caballero. Lo teníamos que aclarar para evitar cualquier conflicto".

A pesar del conflicto, Kiko Jiménez y Sofía Suescun están disfrutando de unas vacaciones por Tailandia. La pareja aparece feliz en sus redes sociales, alejando cualquier rumor sobre su relación sentimental.

De hecho, la hija de Maite Galdeano ha estado muy activa en su Instagram, compartiendo partes del viaje con sus seguidores. En los últimos días, la ganadora de 'Supervivientes 2018' ha relatado el problema que ha sufrido con un brote de acné.

"Antes de nada, ¿veis los granitos que me han salido? Ha sido un brote que me ha dado en las últimas semanas y justamente llevo días fijándome que muchas tailandesas llevan algo en la cara que pensaba que era crema solar. Le he preguntado a Kate y me ha dicho que es una pomada para el acné", explicó Sofía.

Posteriormente, la guía preguntó a una persona local y acudieron al establecimiento para comprar la pomada: "Entonces nuestra guía le ha preguntado a una señora que la llevaba puesta, ha dejado su negocio aparcado para llevarme hasta el sitio donde podía conseguirla. De hecho, me la he aplicado en el brazo antes por si tuviera reacción alérgica".

"Y no me ha dado alergia!!!", celebraba Suescun. Además, la influencer ha decidido llevarse una muestra para seguir probándola. "Así que para casa me la llevo, ya os contaré qué tal. El final del vídeo no tiene desperdicio", apuntaba la presentadora.

Finalmente, Sofía Suescun termina la publicación señalando que "os cuento todo en vídeo, vais a querer la pócima mágica y natural contra los granos que usan aquí jaja", zanjaba la colaboradora.