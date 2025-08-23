La solución para limpiar la lavadora que cada vez copia más gente

Lavar la ropa es un hábito semanal -a veces diario- del que no te puedes librar. Pero más allá de la utilidad de tener que ponerte ropa todos los días, hay una función sanitaria: ayuda a prevenir las bacterias, el mal olor y los hongos, por eso la lavadora es más importante de lo que te imaginas. Sin embargo, con una sola lavada al día podemos causar un gasto de electricidad tremenda en el hogar.

A pesar de que cada una puede ensuciarse o contaminarse de distintas formas, se recomienda repetir este proceso cada uno o dos meses. La solución principal es mezclar agua tibia y vinagre blanco pra limpiar las zonas de la puerta y la junta de goma, ya que son las partes que suelen acumular más residuos.

A continuación, debemos aplicar la solución con un cepillo de cerdas suaves para poder eliminar cualquier suciedad incrustada. Luego, aplicar bicarbonato y vinagre en el compartimento del detergente y programar un lavado corto con el aparato sin ropa. Esto ayudará a limpiar el sarro y la suciedad acumulada en el interior.

Además de estos consejos, también está bien dejar la puerta abierta luego de cada lavado, de esa forma se podrá evitar la acumulación de humedad en el interior del electrodoméstico y del moho. Tampoco hay que olvidar retirar el filtro de la lavadora y limpiarlo a fondo al menos dos veces al año, ya que si los residuos se van acumulando en el filtro, aumentará el crecimiento del moho.

Consejos para un lavado más económico

La lavadora es uno de los electrodoméstico que más enegía consume, pero existen algunos métodos que podemos aplicar para sacarle el máximo provecho al electrodoméstico sin consumir enetgía excesiva. Uno de ellos es poner bastante ropa (aunque no sobrecargarlo) en la lavadora. Esto ayudará a sacar mayor provecho las lavadas. Debemos optar por ciclos cortos, ya que existen ciertas ropas que no requieren de ciclos largos de lavado, así podremos ahorrar energía y alargar la vida útil de las prendas.

Si queremos hacer el lavado a mano más rápido y eficaz, podemos probar diluir dos cucharadas de vinagre o bicarbonato de sodio con limón en agua para eliminar las manchas. Este método debemos dejarlo reposar durante un par de horas, para luego continuar con su enjuague normal.