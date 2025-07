Dos solteros de 'First Dates' desatan su pasión en el reservado nada más conocerse: "Cuando se bajaron las palancas..."

¿Se puede decir que existe una cita perfecta? Eso es lo que debieron pensar los espectadores de 'First Dates' durante la última emisión del programa de citas de Cuatro. Federico, un joven argentino de 25 años llegaba al restaurante con una idea clara, encontrar una chica ideal.

Nada más verse, el joven sintió que Ainhoa era más joven de la edad que tenía, pero le encantó “10 de 10”, expresó Federico. Ainhoa le explicó que trabajaba de dependienta, pero que su sueño era ser psicóloga. Por su parte, el joven le comentó que era manager de una 'scape room' algo que le encantó todavía más a la soltera. "Ahora he empezado a ir a los scape rooms, y me encantan y además el chico es argentino, ¡Qué a mí los argentinos me enamoran!", detalló la joven de 22 años.

Durante la cita, los dos solteros profundizaron más en el tema de sus trabajos y la química y la atracción sexual era evidente desde que estaban sentados. Tras hablar del deporte, una faceta importante para el argentino, los dos pasaron al reservado del programa donde dieron rienda suelta a su pasión y donde las palancas de la intimidad total de 'First Dates' se bajaron.

Tras un apasionado beso, el argentino fue el primero en explicar cómo se había sentido durante el momento: "Yo lo que imaginé era un beso de película al estilo Titanic: "Oh Jack, no te mueras, pero fue como vamos a lío", explicó el soltero.

¿Una segunda cita?

Era evidente que tanto Federico como Ainhoa querían tener una segunda cita tras un primer contacto que terminó en unos acaramelados besos en el reservado del programa.

"¿Te parece que vayamos a tomar algo y a conocer la noche madrileña?", preguntó Federico a Ainhoa que con un nuevo beso dejó claro que quería seguir conociéndole.