Un soltero se queda sin palabras al ver a su cita en 'First Dates': "Me he cagado un poco"

La búsqueda del amor suele dejar situaciones peculiares en 'First Dates'. El programa reúne a dos personas en una cita a ciegas para que disfruten de una cena y puedan conocerse mejor.

La conexión, en algunas ocasiones, asoma rápidamente, pero hay veces en las que la incomodidad y el malestar hacen mella. Presentado por Carlos Sobera, First Dates se emite en Cuatro de lunes a viernes a las 21:05 h.

El programa ha juntado a Belén, de 46 años, y a José Vicente, de 49. La mujer, hablando con Carlos Sobera, ha criticado las aplicaciones para conocer pareja. "Para mí no funcionan. Mucho 'chateo' y 'vente a mi casa'.

Belén ha dicho que "el hombre quiere el 'Glovo' a domicilio. Vas a la casa, tienes sexo y te quedas diciendo ‘dónde está la mosca, aquí o aquí. Gastas gasolina, tiempo, energía...".

Su cita, José Vicente, se ha quedado impresionado al verla. "Se me quedó la mirada clavada en sus morros. Me impone bastante", y no ha dudado en decir que "me he cagado un poco".

Ya sentados en la mesa, Belén le ha confesado que se casó con una mujer, pero que quería volver a estar con hombres. Vicente, por su parte, solo hace un mes que está soltero, pero ha decicido acudir a 'First Dates' a encontrar un nuevo amor.

Ambos se han dirigido a una sala reservada para gozar de un poco de intimidad, y han compartido un baile. Vicente estaba más relajado y se ha sentido cómodo junto a Belén.

En la valoración final, Belén ha dicho que tendría una segunda cita con Vicente, pero el hombre ha declinado ver de nuevo a la mujer, ya que todavía no ha cerrado su anterior relación, y ha dicho que "necesito tiempo".