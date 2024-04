Este soltero se queda boquiabierto con la respuesta de su cita en 'First Dates': "Yo pasiva, dejo que me hagan de todo, estoy jubilada"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Marcelino un soltero de 72 años muy feliz, dice que tiene "la hormona de la felicidad" y es electricista jubilado y madrileño. A cenar con él, ha llegado Carmen que también es pur alegría, le llaman 'La Bombi' porque tiene un auténtico catálogo de chistes. Ha trabajado siempre como funcionaria y estuvo casada hace tiempo.

Al ver a su cita Carmen ha exclamado: "Yo había pedido a Bertín Osborne pero como se que está ocupado el Marce no está mal", ha dicho. Los dos han tenido una buena impresión y la química ha surgido desde el primer momento.

La energía y la vitalidad entre ambos ha reinado en la cena. Marcelino le ha confesado a Carmen que todo el mundo le quiere, a los dos les gusta el flamenco y la rumba: "Me marco yo una rumba que ya quisieran los 'Romeros de la Puebla'", ha confesado Carmen.

Y a Marcelino le ha encantado su cita: "Creo que a mis amigos le va a caer muy bien". Los solteros incluso se han atrevido en indagar con el terreno sexual, Marcelino le ha preguntado qué tal en la cama: "Yo pasiva, dejo que me hagan de todo, estoy jubilada".

La cita ha ido tan bien que Marcelino hasta se ha animado a tocarle una rumba con la guitarra, que ha dejado fascinada a Carmen. En el momento de la decisión final, ambos lo han tenido claro: querían seguir conociéndose.