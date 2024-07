Este soltero le lanza un zasca a su cita en 'First Dates': "Le falta bastante calle para la que yo tengo"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa de hoy ha juntado a Rodrigo, es argentino pero vive en todas partes. Se define como un viajero, que ha establecido negocios por varias partes del mundo. Pero aunque viaja mucho no es secillo encontrar a alguien. "Me gusta la vida que tengo pero siento que me falta algo", le ha contado a Sobera.

A cenar con él ha llegado Andrea, una chica joven que aunque parece infantil se define como alguien muy madura. Nada más ver a su cita le ha encantado: "¡Qué guapo!", ha exclamado.

En un primer momento ha habido feeling entre los dos pero se ha roto cuando Rodrigo le ha preguntado que si le gustaba viajar y ella le ha dicho que sí pero "para ir a parques de atracciones, he estado en Madrid y poco más", le ha contado. A su cita se le ha cambiado la cara porque era un requisito muy importante para él.

Durante la cena Andrea le ha soltado un piropo algo extraño: "Tienes pinta de pirata". Sobre el amor Rodrigo le ha contado que tuvo muchas relaciones porque viajó mucho: "Ya viajé mucho y ya me dan ganas de quedarme quieto con la persona adecuada", le confiesa.

En cambio Andrea no tenía las mismas experiencias: "No he tenido relaciones pero sí rollos, el rollo más largo dos meses", le ha confesado.

Las diferencias cada vez eran más grandes y Rodrigo se ha dado cuenta: "Creo que es muy infantil y le falta bastante calle para la que yo tengo". En el momento de la decisión final, Andrea si quería seguir conociendo a su cita pero Rodrigo no se ha visto en el mismo momento vital y ha decidido rechazarla.