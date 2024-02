Este soltero de 'First Dates' sale corriendo al saber los gustos de su cita: "Si no abre la boca..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El restaurante ha juntado a Andy, un soltero de 33 años que viene desde Medellín, Colombia. Es cocinero y además un gran amante del gimnasio porque ha pasado una depresión y episodios de ansiedad y en el deporte ha encontrado su propia terapia.

En el amor lo ha tenido complicado, su familia era muy conservadora y eso ha marcado sus relaciones: ''Hace poco salí del armario'', confiesa. Y ahí si lo pasó bastante mal, antes de eso tuvo novias como tapadera: "tenía que beber para llegar a la parte sexual", ha contado. Vino a España para poder vivir su sexualidad con libertad y encontrar a un hombre con el que vivir un amor intenso.

A cenar con él ha llegado Diego, un soltero de 31 años, también viene de Colombia pero en su caso de la costa, Barranquilla. Se dedica a la construcción y en cuanto a su sexualidad no tiene problemas: "Me considero un chico carpope, un chico que le gusta la carne, el pollo y el pescado'', declaraba. La primera impresión ha sido buena. ''El chico es guapo me gusta. Es sexy'', decía Diego.

La cita comenzaba con Diego contando que tiene un hijo de 14 años y que vive con él. Lo tuvo con tan solo 17 años y la relación con la madre no funcionó en Colombia.

Andy le ha dicho que en su caso prefería tener un hijo por inseminación artificial. ''No soy bisexual'', explicaba el soltero, o sino le gustaría adoptar para darle una oportunidad a un chico o una chica de Colombia.

Durante la cena Andy le ha contado que su objetivo era estar en España un tiempo y después volver a su país, entre sus hobbies está la política, que es una de sus grandes pasiones y esto ha espantado a su cita: ''La política a mi no me interesa en absoluto, no quiero saber nada de la política'', declaraba Diego. Un gran problema con Andy que quiere ser político en su país.

Andy también se ha dado cuenta de que no compartían afición: ''Creo que a Diego no le interesa hablar de política, es reacio a estas conversaciones y es un punto a no a favor'', comentaba Andy.

Y ese ha sido solo el inicio de todas las diferencias entre los dos, que no paraban de salir. Andy es una persona que se ha dedicado al fisioculturismo y Diego es una persona que come de todo y hace lo que quiere. ''Eso no es vida'', decía Andy y para Diego también se ha convertido en un no rotundo: ''Es un chico que a primera vista si no abre la boca llama la atención'', declaraba Diego. En la decisión final los dos han estado de acuerdo en que no tenían compatibilidad más allá de una amistad.