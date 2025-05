Un soltero de 'First Dates' revela por qué no es jugador de rugby de la Selección: "Me creía el mejor"

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

El programa ha juntado a David y a Carlota. Solo al llegar al restaurante de citas de Cuatro, el soltero ha confesado al programa que sería capaz de hacer cualquiera locura por sus hijas: "Por ellas daría un brazo. Son fundamentales para mí".

Aparte, ha explicado que su madre falleció hace poco y que era escocesa. Por este motivo, él estuvo a punto de jugar en la Selección escocesa de rugby, pero no pudo ser, ya que "me creía el mejor y me permitía salir a tomar unas copitas el día de antes".

En cambio, Carlota ha asegurado que es muy enamoradiza. La primera reacción de ambos ha sido bastante buena. La soltera ha expresado que era un chico muy mono. Asimismo, a él le ha gustado que ella viviera en Palma.

Con el transcurso de la cita, Carlota ha señalado que había tenido relaciones abiertas que no habían terminado bien, pero que creía que era necesario probar cosas nuevas.

En el momento cumbre de la cita, todo indicaban a que se iban a dar una segunda oportunidad, pero Carlota le ha cuestionado a David cuando es su cumpleaños: "Cómo mis ex", ha contestado, ya que es escorpio. Una respuesta que no le ha gustado nada a ella, y por eso se han dicho que 'no'.