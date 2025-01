Un soltero de 'First dates' revela que dejó a su pareja por exceso de sexo: "Me dejaba seco, diez veces al día..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Yasmín y a Alejandro . Al llegar al restaurante, la soltera de 18 años ha desvelado que ha vivido muchos momentos traumáticos con el amor, debido a que su última pareja le puso los cuernos. Por otro lado, ha confesado lo que busca de un hombre:"Que me haga reír es lo más importante para mí"

A primeras de cambio, el soltero ha admitido que "ligo con muchas chicas". Además solo al verla, Alejandro ha señalado que "tiene unas tetas muy bonitas. Impone mucho". En cambio, a ella no le ha convencido para nada: "No es feo, pero no es mi estilo, ya que es cani".

Mientras ha ido avanzando la cita, Yasmín le ha desvelado que era española, pero que su madre no era de la península ibérica y le ha preguntado a su cita de que país creía que era. Alejandro le ha comentado que parecía rusa, aunque la realidad es que la madre de Yasmín es colombiana.

En el aspecto sexual, la soltera ha comentado que le gusta mucho el sexo, pero “no con cualquiera”, ya que necesita conectar antes con la persona. Alejandro ha dicho que era activo, pero que dejó a una pareja por exceso de sexo: "Me dejaba seco, diez veces al día, adelgacé, ya no podía más, me iba a dar anemia y todo".

A pesar de ir conectando poco a poco, en el momento cumbre de la cita, Yasmín ha decidido no tener una segunda cita con él, debido a que no es su prototipo de chico. En este caso, el amor no ha triunfado en 'First Dates'.